الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026

يرصد موقع صدي البلد سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026 

سعر الدولار في البنك المركزي

 وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع. 

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي". 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك سايب. بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه الشراء و 47.93 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والبركة. رسميًا الآن.. 

سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث 

متوسط سعر الدولار وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك". 

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قطر الوطني QNB، القاهرة، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي" 

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، نكست".

