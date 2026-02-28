عاجل|مقتل شخص من جنسية آسيوية بعد سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بمقتل شخص من جنسية آسيوية بعد سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي.

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب.

وكشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف المقر الرئاسي في طهران في إطار الهجوم.



في أعقاب الهجوم، قررت الحكومة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة. تشمل حالة الطوارئ تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن والمناطق الحيوية، فضلًا عن تحركات سريعة للجيش الإسرائيلي لضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد.

إجراءات الدفاع المدني والتحذيرات للمدنيين

وفي إطار تدابير الطوارئ، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تعليمات مشددة للمدنيين بضرورة التأكد من معرفة أماكن الملاجئ الآمنة في محيطهم، مع تحذيرات بعدم السفر غير الضروري في هذه الفترة الحساسة. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق، فيما دعت القيادة العسكرية المواطنين للبقاء في حالة تأهب تام.

تشير هذه التطورات إلى تصعيد خطير في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية، وسط مخاوف من تبعات هذا الهجوم على المنطقة بأسرها.