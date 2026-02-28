فى حادث مأساوي.. وفاة فنان تركي شهير بعد سقوط شجره عليه

توفى النجم التركي إبراهيم يلدز، عن عمر ناهز 27 عامًا، إثر تعرضه منذ فترة الى حادث مأساوي فى اسطنبول حيث ظل فى العناية المركزة لمدة ستة أشهر الا أن وافته المنية.

حادث إبراهيم يلدز المأساوي

قد دخل إبراهيم يلدز فى غيبوبة تامة عقب تعرضه الى الحداث المأساوي حيث أصيب ببعض الإصابات البالغة بسبب سقوط شجرة ضخمة عليه أثناء سيره فى شارع كارتال، خلال عاصفة رياح قوية ضربت المدينة.

أعمال إبراهيم يلدز الفنية

ويعد الفنان التركي إبراهيم يلدز أحد النجوم المشاهير فى تركيا حيث قدم عدد من الأعمال الفنية التى ساهمت فى لفت الانتباه إليه ومن بينها مسلسل نجم الشمال عام 2019، وذات مرة فى قبرص عام 2021، إضافة إلى مشاركته فى فيلم «اكتشاف» وعدد من المسرحيات المحلية.