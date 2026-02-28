قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
فن وثقافة

تصاعد مثير في الحلقة 10 من «على قد الحب».. إشادات واسعة وجماهيرية متزايدة

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “على قد الحب” تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، بعدما انكشفت خيوط مؤامرة معقدة قادتها سارة أحمد إبراهيم (مها نصار) ضد مريم (نيللي كريم)، بالتعاون مع مراد (أحمد سعيد عبد الغني)، في تطور قلب موازين الصراع الدرامي.

الحلقة حملت مواجهات حادة بين مريم ومراد، في ظل استمرار الضغوط المهنية والعاطفية التي تطاردها، خاصة بعد محاولاتها في الحلقة السابقة حماية أعمالها من الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصاعد التحديات المرتبطة بالمناقصة الجديدة.

مسلسل على قد الحب 

العمل واصل تحقيق جماهيرية واسعة، مع إشادات كبيرة بأداء أبطاله وتصاعد الإيقاع الدرامي، حيث تفاعل الجمهور بقوة مع تطورات الأحداث، معتبرين أن الحلقة العاشرة من أقوى حلقات الموسم حتى الآن.

مواعيد عرض «على قد الحب»

يعرض على CBC: العرض الأول 8:30 مساءً – الإعادة 2:45 صباحًا – الإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

وCBC دراما: 12:15 صباحًا – 6:30 صباحًا – 11:30 صباحًا – 6 مساءً.

وWatch It: متاح للمشاهدة عند الطلب مباشرة بعد العرض التلفزيوني.

ويواصل «على قد الحب» تأكيد مكانته كأحد أبرز أعمال الموسم، جامعًا بين النجاح الجماهيري والإشادات الفنية مع كل حلقة جديدة.

 مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر ومحمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

 تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

