تصاعد مثير في الحلقة 10 من «على قد الحب».. إشادات واسعة وجماهيرية متزايدة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “على قد الحب” تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، بعدما انكشفت خيوط مؤامرة معقدة قادتها سارة أحمد إبراهيم (مها نصار) ضد مريم (نيللي كريم)، بالتعاون مع مراد (أحمد سعيد عبد الغني)، في تطور قلب موازين الصراع الدرامي.

الحلقة حملت مواجهات حادة بين مريم ومراد، في ظل استمرار الضغوط المهنية والعاطفية التي تطاردها، خاصة بعد محاولاتها في الحلقة السابقة حماية أعمالها من الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصاعد التحديات المرتبطة بالمناقصة الجديدة.

مسلسل على قد الحب

العمل واصل تحقيق جماهيرية واسعة، مع إشادات كبيرة بأداء أبطاله وتصاعد الإيقاع الدرامي، حيث تفاعل الجمهور بقوة مع تطورات الأحداث، معتبرين أن الحلقة العاشرة من أقوى حلقات الموسم حتى الآن.

مواعيد عرض «على قد الحب»

يعرض على CBC: العرض الأول 8:30 مساءً – الإعادة 2:45 صباحًا – الإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

وCBC دراما: 12:15 صباحًا – 6:30 صباحًا – 11:30 صباحًا – 6 مساءً.

وWatch It: متاح للمشاهدة عند الطلب مباشرة بعد العرض التلفزيوني.

ويواصل «على قد الحب» تأكيد مكانته كأحد أبرز أعمال الموسم، جامعًا بين النجاح الجماهيري والإشادات الفنية مع كل حلقة جديدة.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر ومحمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.