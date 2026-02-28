قائد عسكري: العمليات الايرانية ستستمر حتى الحاق الهزيمة بالعدو

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في ايران، اللواء علي عبداللهي عصر اليوم السبت، أن العمليات الايرانية ستستمر دون انقطاع حتى الحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن اللواء عبداللهي صرح قائلا: "كما كنا قد أعلنا سابقا، أنه وردا على العدوان الأمريكي والصهيوني الغاشم على إيران الإسلامية، دكت ضربات الصواريخ الايرانية المدمرة كافة أنحاء الأراضي المحتلة (في فلسطين) وقواعد أمريكا في المنطقة وأن هذه العمليات ستستمر دون وقفة، حتى الحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو.

وأضاف: "نظرا للعدوان الذي شنه الجيش الامريكي والكيان الصهيوني على ايران الاسلام، سيتم استهداف الاراضي المحتلة وجميع القواعد والمصالح والموارد الامريكية في المنطقة وتعتبر اهدافا مشروعة للقوات المسلحة الايرانية. "

ودعا اللواء عبداللهي الشعب الايراني الشجاع والبطل الى الحفاظ على هدوئه، مؤكدا ان القوات المسلحة الايرانية ستدافع بصلابة عن البلاد والشعب والمصالح الوطنية.