الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية على كل من دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وشددت الأمانة العامة في بيان لها، على أنها تعتبر أن الاعتداءات بالصواريخ تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام وعملت من أجل تحقيق الاستقرار ولم تشارك في الحرب.

وأعربت الأمانة العامة عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الاعتداءات، وتأييدها لأية إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها.

وشددت الأمانة العامة على أن الدول العربية اتخذت مواقف واضحة من الأزمة الإيرانية برفض العمل العسكري ضد طهران، وبذلت دول عربية جهودًا هائلة من أجل الوساطة تجنبًا للتصعيد الذي نشهده اليوم.

وحذرت الأمانة العامة من الخطورة الهائلة التي ينطوي عليها الموقف الحالي في المنطقة، مناشدة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي العمل من أجل خفض التصعيد في أسرع وقت، وتجنب المنطقة ويلات اتساع دائرة عدم الاستقرار والعنف، والعودة إلى الحوار.