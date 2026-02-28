قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2026.. من سيتوج باللقب؟

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
أحمد أيمن

أعاد أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة إشعال الجدل حول هوية المرشح الأوفر حظاً للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أجرى تحليلاً شاملاً لبيانات الفرق المشاركة ومستوياتها الفنية والإحصائية.

الجدير بالذكر أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت أمس الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، قد أسفرت عن مواجهات وديربيات كروية مثيرة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش مع ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

 مواجهات قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد & مانشستر سيتي

تشيلسي& باريس سان جيرمان

برشلونة & نيوكاسل يونايتد

ليفربول& جالطة سراي

بايرن ميونخ & أتالانتا

آرسنال & بايرن ليفركوزن

أتلتيكو مدريد& توتنهام

بودو جليمت & سبورتنج لشبونة

ويعتمد النظام الجديد على خوض كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج ملعبه، ما أضفى طابعًا أكثر تنافسية قبل الوصول إلى الأدوار الإقصائية الحاسمة.

من هو بطل دوري أبطال أوروبا؟

وحسب التوقعات الصادرة عن الحاسوب الخارق، فإن نادي مانشستر سيتي يتصدر قائمة المرشحين للفوز بالبطولة القارية، استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات، من بينها الأداء الهجومي والدفاعي، ونسب الاستحواذ، ودقة التمرير، فضلاً عن خبرة الفريق في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الأخيرة.

ويعتمد النموذج التحليلي على دراسة آلاف المتغيرات المرتبطة بالمباريات السابقة، بما في ذلك قوة المنافسين، والنتائج خارج الأرض، ومدى فعالية اللاعبين في اللحظات الحاسمة. كما يأخذ في الحسبان استقرار التشكيلة الأساسية وقدرة الجهاز الفني على إدارة المباريات الكبرى.

وفي قائمة المنافسين المباشرين، جاء نادي ريال مدريد ضمن أبرز الفرق القادرة على تهديد حظوظ الفريق الإنجليزي، نظراً لتاريخه الطويل في البطولة وخبرته في التعامل مع الضغوط خلال الأدوار النهائية. 

وظهر اسم بايرن ميونخ كأحد أبرز المنافسين، بفضل قوته الهجومية وتماسكه التكتيكي.

ولم تغب الأندية الفرنسية والإيطالية عن دائرة الترشيحات، حيث أشار التحليل إلى أن باريس سان جيرمان يمتلك القدرة على الذهاب بعيداً في البطولة إذا نجح في تحقيق التوازن بين الخطوط، فيما يُعد إنتر ميلان منافساً صعباً بفضل صلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي.

ورغم هذه التوقعات الرقمية، يؤكد خبراء كرة القدم أن مثل هذه النماذج لا يمكنها حسم مصير البطولة بشكل قاطع، إذ تبقى عوامل عديدة خارج نطاق الحسابات، مثل الإصابات المفاجئة، والقرارات التحكيمية، والحالة الذهنية للاعبين في المباريات الحاسمة.

دوري أبطال أوروبا

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
نوران ماجد
احمد مالك وهدي المفتي
نشرة المرأة والمنوعات
