صعبة .. سلوت يعلق على مواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على مواجهة جلطة سراي التركي، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات للموقع الرسمي، قال آرني سلوت: بالنظر إلى احتمالات القرعة، حصلنا على ما توقعناه تماما، وهو مواجهة صعبة في دور الـ16 ضد خصم سبق أن واجهناه هذا الموسم.

وأضاف: نعلم أننا سنحتاج في مباراة الإياب إلى تقديم أداء أفضل من مباراتنا الأخيرة في إسطنبول في سبتمبر الماضي، هذا هو التحدي المباشر الذي يواجهنا في هذه المواجهة، خاصة بعد فوز جلطة سراي الساحق على يوفنتوس وتأهله إلى دور الستة عشر.

وتابع سلوت في تصريحاته: لكن الشعور الأهم هو الحماس، فهذا ما سعينا إليه بجد خلال مرحلة الدوري، كنا نطمح للوصول إلى هنا، والآن نريد استغلال هذه الفرصة على أكمل وجه.

وأتم سلوت تصريحاته: لدينا مباريات مهمة في بطولات أخرى قبل عودة دوري أبطال أوروبا، لذا نأمل أن نكون في أتم الاستعداد عندما يحين موعد المباراة.