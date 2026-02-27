قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صعبة .. سلوت يعلق على مواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

سلوت
سلوت
مجدي سلامة

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على مواجهة جلطة سراي التركي، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات للموقع الرسمي، قال آرني سلوت: بالنظر إلى احتمالات القرعة، حصلنا على ما توقعناه تماما، وهو مواجهة صعبة في دور الـ16 ضد خصم سبق أن واجهناه هذا الموسم.

وأضاف: نعلم أننا سنحتاج في مباراة الإياب إلى تقديم أداء أفضل من مباراتنا الأخيرة في إسطنبول في سبتمبر الماضي، هذا هو التحدي المباشر الذي يواجهنا في هذه المواجهة، خاصة بعد فوز جلطة سراي الساحق على يوفنتوس وتأهله إلى دور الستة عشر.

وتابع سلوت في تصريحاته: لكن الشعور الأهم هو الحماس، فهذا ما سعينا إليه بجد خلال مرحلة الدوري، كنا نطمح للوصول إلى هنا، والآن نريد استغلال هذه الفرصة على أكمل وجه.

وأتم سلوت تصريحاته: لدينا مباريات مهمة في بطولات أخرى قبل عودة دوري أبطال أوروبا، لذا نأمل أن نكون في أتم الاستعداد عندما يحين موعد المباراة.

آرني سلوت ليفربول جلطة سراي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

انقاذ طفل باسوس

إنقاذ "ساق" طفل باسوس من البتر .. تفاصيل عملية استغرقت 15 ساعة داخل معهد ناصر

جانب من الفاعليات

تدريس عين شمس يحتفي بحسين عيسى بتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

محمد البربري أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية طب قصر العيني

رئيس جامعة القاهرة يهنئ محمد البربري بالزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

