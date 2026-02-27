عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، ضمن ذهاب منافسات دور الستة عشر (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي

واكدت تقارير صحفية أن الكاف قرر تعيين طاقم تحكيم سنغالي بقيادة “عيسى سي”؛ لإدارة مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على استاد رادس، في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 15 مارس 2026، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، تقام على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت 21 مارس 2026.