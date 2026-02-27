قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حكم مباراة الأهلي والترجي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، ضمن ذهاب منافسات دور الستة عشر (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي 

واكدت تقارير صحفية أن الكاف قرر تعيين طاقم تحكيم سنغالي بقيادة “عيسى سي”؛ لإدارة مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على استاد رادس، في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 15 مارس 2026، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، تقام على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت 21 مارس 2026.

حكم الاهلي حكم الزمالك القلعة الحمراء

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

