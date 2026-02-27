مصطفى بكري: ذكرى انتصار العاشر من رمضان سراج ينير الطريق للأمة العربية

قال النائب مصطفى بكري إن ذكرى العاشر من رمضان ستبقى سراجًا ينير الطريق للأمة العربية كلها، مؤكدًا أن المصريين قادرون- بالعمل والجهد- على صنع المعجزات وتحقيق النصر.

الجيش المصري نموذج البطولة

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، أن الجيش المصري استطاع أن يحقق أنشودة النصر حتى وصوله إلى لحظة الانتصار الخالدة، مجسدًا تضحيات الجنود وروح العزيمة في مواجهة العدوان.

وأشار إلى عرض لقطات من مدن خط النار؛ يعد وثيقة تاريخية تثبت للشعب كله مواجهة العدوان والصمود في أصعب الظروف.

وأكد مصطفى بكري أن ذكرى العاشر من رمضان رمز للقوة والإرادة الوطنية، وتذكير بأن التكاتف والعمل الجماعي قادران على مواجهة التحديات وتحقيق النصر.