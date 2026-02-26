مصطفى بكري: تصريحات السفير الأمريكي تكشف أطماع إسرائيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل المتعلقة بفرض السيطرة على أراضٍ عربية أثارت إدانات واسعة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن عبارة "من النيل إلى الفرات" ليست مجرد كلمات في كتاب قديم، بل تم توظيفها سياسيا في مراحل معينة وفقًا للأطماع الصهيونية في المنطقة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تصريحات السفير الأمريكي تأتي كتكملة لخطاب بنيامين نتنياهو حول الشرق الأوسط الجديد، مؤكدًا أن ما وصفه بخطط المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يتطلب إعادة تشكيل العقول قبل إعادة تشكيل الجغرافيا.