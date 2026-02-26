سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر

نشر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مقطع فيديو على فيسبوك، ردًا على رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي حذر من الوزير اليميني المتطرف يسعى لتوسيع حدود إسرائيل من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

يظهر سموتريتش في الفيديو وهو يصعد على جرافة تُستخدم لبناء طريق جديد لصالح المستوطنين في الضفة الغربية.

وأخطأ سموتريتش، في تسمية رئيس الوزراء الفلسطيني "نحن بصدد تدمير أحلام محمد اشتية، الذي يعتقد أنه سيتم يومًا ما إقامة دولة عربية على أرض إسرائيل"، وترك اشتية منصبه في مارس 2024.

ويضيف سموتريتش: "انسوا الأمر. من النهر إلى البحر، لن تكون هناك سوى دولة يهودية".