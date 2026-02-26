أسرع من الصوت.. وصول 11 مقاتلة أمريكية من طراز إف-22 إلى إسرائيل

تُظهر صور التقطتها شركة "ميزارفيجن" الصينية عبر الأقمار الصناعية وصول 11 طائرة مقاتلة شبحية أمريكية من طراز إف-22 حديثًا إلى قاعدة عوفدا الجوية جنوب إسرائيل.

وتُعدّ طائرات إف-22 رابتور، من الجيل الخامس، والتي ظهرت لأول مرة في صور التقطتها شركة "بلانيت لابز" يوم الأربعاء، أحدث إضافة مهمة إلى التعزيزات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتُعتبر طائرة إف-22 رابتور مقاتلة مصممة للقتال الجوي والقتال الأرضي وهي أول طائرة أمريكية تتمتع بقدرة "التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت"، أي أنها تستطيع الطيران بسرعة تتجاوز سرعة الصوت لفترات طويلة دون استخدام نظام الاحتراق اللاحق للمحرك الذي يستهلك الوقود.

وتحظر الولايات المتحدة بيع طائرات إف-22، المجهزة بتقنيات سرية، إلى دول أخرى.

ويؤكد سلاح الجو الأمريكي أن طائرة إف-22 تتفوق على أي طائرة مقاتلة معروفة أو متوقعة في العالم، تبلغ تكلفة كل وحدة حوالي 143 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة الأصول العسكرية في قاعدة عوفدا الجوية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.