بناء جيل من الإعلام المصري.. مصطفى بكري يرثي فهمي عمر بكلمات مؤثرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإذاعي الكبير فهمي عمر، رحل فجأة دون سابق انذار، مشيرا إلى أنهما كانا دائمي التحدث في أمور الصعيد والوطن والاذاعة والتيفزيون والاعلام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه خلال الفترة الأخيرة كان مهموما بقانون الايجار القديم وكان دائما السؤال، ويحدثني صباحا ومساء.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار"، أن بالأمس تلقيت اتصالات برحيل فهمي عمر الذي هو حفيد شيخ العرب همام، مؤكدا أنه قيمة نعتز بها وهو انسان طيب ونقي وبنى جيل من الاذاعة المصرية.

وأشار إلى أن فهمي عمر كان صاحب الصوت الهادئ، والذي كنا نلتف ونحن صغار حول كلماته.