5 أسباب تجعل برشلونة يحلم بضم عمر مرموش.. ما القصة؟

أمينة الدسوقي

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، يضع برشلونة ملف تعويض هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي على رأس أولوياته، في ظل تقدمه في السن ورغبة المدرب الألماني هانزي فليك في التعاقد مع مهاجم أكثر حيوية وفاعلية أمام المرمى.

وفي خضم الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة الرياضية، يبرز اسم النجم عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، الذي تحيط بمستقبله علامات استفهام بسبب عدم مشاركته بانتظام لكن لماذا يبدو مرموش خيارًا جذابًا للنادي الكتالوني؟

مرونة تكتيكية تصنع الفارق

أحد أبرز أسلحة مرموش يتمثل في قدرته على شغل عدة مراكز هجومية بكفاءة، إذ يستطيع اللعب كمهاجم صريح، وجناح على الطرفين، وحتى كصانع ألعاب متقدم. هذه المرونة تمنح فليك ورقة تكتيكية رابحة يمكن توظيفها وفق متطلبات كل مباراة، وهو عنصر بالغ الأهمية في كرة القدم الحديثة التي تعتمد على الحلول المتنوعة.

استثمار للمستقبل لا حل مؤقت

بينما يبلغ ليفاندوفسكي 37 عامًا وسيصل إلى 38 بنهاية الموسم، يدخل مرموش عامه السابع والعشرين، ما يجعله خيارًا طويل الأمد لمشروع برشلونة فالنادي لا يبحث فقط عن بديل فوري، بل عن لاعب قادر على قيادة الخط الأمامي لسنوات، مع هامش واضح للتطور والنضج الفني.

انسجام طبيعي مع فلسفة فليك

يعتمد فليك على الضغط العالي، والتحولات السريعة، واللعب بإيقاع مرتفع وهي عناصر تتماشى مع خصائص مرموش الذي تدرج في المدرسة الألمانية قبل أن يخوض تجربة تنافسية قوية في الدوري الإنجليزي. سرعته، وتحركاته الذكية دون كرة، وقدرته على استغلال المساحات، تجعله مناسبًا لمنظومة هجومية ديناميكية.

أكثر من مجرد هداف

لا يقتصر تأثير مرموش على تسجيل الأهداف فحسب، بل يمتد إلى صناعة اللعب والمساهمة في بناء الهجمات. تحركاته بين الخطوط ورؤيته الجيدة للملعب تمنحه القدرة على خلق الفرص لزملائه، وهو ما يتوافق مع فلسفة برشلونة القائمة على اللعب الجماعي وتعدد مصادر الخطورة.

صفقة قابلة للحسابات المالية

كان مانشستر سيتي قد ضم مرموش مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025. وفي حال قرر النادي الإنجليزي الاستماع للعروض، فمن غير المرجح أن يقفز السعر بعيدًا عن هذا الرقم، ما يجعله خيارًا يمكن مناقشته في ظل القيود المالية التي يعانيها برشلونة، خاصة مع إمكانية جدولة قيمة الصفقة.

 يجمع عمر مرموش بين المرونة التكتيكية، والعمر المناسب، والقدرة البدنية، والتنوع الهجومي. وهي عناصر تفسر بوضوح سبب حضوره بقوة في نقاشات الإدارة الرياضية داخل أسوار “كامب نو” فهل يكون المصري هو القطعة الجديدة في مشروع برشلونة الهجومي للموسم المقبل؟

