أولمو: تحسين الأداء مفتاح تتويج برشلونة بدوري الأبطال.. ولا توجد منافسة مع فيرمين

تحدث داني أولمو، لاعب فريق برشلونة، عن طموحات فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن مفتاح استعادة اللقب الغائب منذ عام 2015 يتمثل في تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى لمواكبة قوة المنافسة القارية.

وأوضح أولمو في تصريحات صحفية أن الفريق يدرك حجم التحدي، مشيرًا إلى أن العمل يتم خلف الكواليس بدقة كبيرة، مع تحليل شامل لكل التفاصيل، من أجل تحسين الأداء والمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي الذي توج به برشلونة خمس مرات من قبل.

وعن المنافسة مع زميله فيرمين لوبيز على مركز أساسي، أكد أولمو أن العلاقة بينهما قوية داخل وخارج الملعب، مشددًا على عدم وجود أي صراع شخصي، رغم اللعب في المركز ذاته. وأضاف أن الجهاز الفني يعتمد عليهما معًا في العديد من المباريات، سواء بتبادل الأدوار بين الجناح وصانع الألعاب أو في وسط الملعب، بما يخدم مصلحة الفريق.

وأشاد أولمو بعودة جافي من الإصابة، مؤكدًا أن طاقته وإصراره يمنحان الفريق دفعة كبيرة، خاصة في المباريات المهمة. كما علق على غضب لامين يامال أحيانًا عند استبداله، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي يعكس الطموح والروح التنافسية لدى اللاعبين.

كما أثنى على الحارس خوان جارسيا، مشيرًا إلى أنه أثبت جدارته سريعًا ويقدم الإضافة المطلوبة للفريق سواء بالكرة أو بدونها.

وتطرق أولمو إلى عدد من المواهب الصاعدة، مشيدًا بمارك بيرنال وقدرته التهديفية رغم مركزه الدفاعي، مؤكدًا ثقته في تطوره مستقبلًا. كما أبدى إعجابه ببعض لاعبي الشباب الذين بدأوا في الظهور مع الفريق الأول، مؤكدًا أن النادي يملك قاعدة واعدة للمستقبل.

وبشأن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، شدد أولمو على ضرورة الالتزام بأسلوب اللعب المعتاد للفريق من أجل العودة في النتيجة، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية لا يمكن اتخاذها ذريعة، وأن التركيز يجب أن يكون على تنفيذ الاستراتيجية داخل الملعب.

وأكد أولمو عزمه المشاركة في انتخابات رئاسة النادي، مشيرًا إلى أنه حسم موقفه بشأن التصويت، لكنه شدد على أن تركيز اللاعبين ينصب حاليًا على المباريات فقط.

كما أعرب عن حماسه لمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في بطولة فيناليسيما، معتبرًا أن اللعب أمام ميسي سيكون بمثابة حلم، خاصة مع ارتدائه القميص رقم 10.

وعن تجربته في كأس العالم 2022، وصفها بالمختلطة، مشيرًا إلى أن المنتخب الإسباني كان قادرًا على تقديم مستوى أفضل، مؤكدًا أن الهدف في النسخة المقبلة هو المنافسة بقوة على اللقب.

واختتم أولمو تصريحاته بالإشادة بزميليه إريك جارسيا وفرينكي دي يونج، معتبرًا أنهما من أفضل لاعبي الفريق، ويحظيان بتقدير مستحق داخل النادي.