وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أولمو: تحسين الأداء مفتاح تتويج برشلونة بدوري الأبطال.. ولا توجد منافسة مع فيرمين

حمزة شعيب

 

تحدث داني أولمو، لاعب فريق برشلونة، عن طموحات فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن مفتاح استعادة اللقب الغائب منذ عام 2015 يتمثل في تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى لمواكبة قوة المنافسة القارية.

وأوضح أولمو في تصريحات صحفية أن الفريق يدرك حجم التحدي، مشيرًا إلى أن العمل يتم خلف الكواليس بدقة كبيرة، مع تحليل شامل لكل التفاصيل، من أجل تحسين الأداء والمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي الذي توج به برشلونة خمس مرات من قبل.

وعن المنافسة مع زميله فيرمين لوبيز على مركز أساسي، أكد أولمو أن العلاقة بينهما قوية داخل وخارج الملعب، مشددًا على عدم وجود أي صراع شخصي، رغم اللعب في المركز ذاته. وأضاف أن الجهاز الفني يعتمد عليهما معًا في العديد من المباريات، سواء بتبادل الأدوار بين الجناح وصانع الألعاب أو في وسط الملعب، بما يخدم مصلحة الفريق.

وأشاد أولمو بعودة جافي من الإصابة، مؤكدًا أن طاقته وإصراره يمنحان الفريق دفعة كبيرة، خاصة في المباريات المهمة. كما علق على غضب لامين يامال أحيانًا عند استبداله، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي يعكس الطموح والروح التنافسية لدى اللاعبين.

كما أثنى على الحارس خوان جارسيا، مشيرًا إلى أنه أثبت جدارته سريعًا ويقدم الإضافة المطلوبة للفريق سواء بالكرة أو بدونها.

 

وتطرق أولمو إلى عدد من المواهب الصاعدة، مشيدًا بمارك بيرنال وقدرته التهديفية رغم مركزه الدفاعي، مؤكدًا ثقته في تطوره مستقبلًا. كما أبدى إعجابه ببعض لاعبي الشباب الذين بدأوا في الظهور مع الفريق الأول، مؤكدًا أن النادي يملك قاعدة واعدة للمستقبل.

 

وبشأن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، شدد أولمو على ضرورة الالتزام بأسلوب اللعب المعتاد للفريق من أجل العودة في النتيجة، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية لا يمكن اتخاذها ذريعة، وأن التركيز يجب أن يكون على تنفيذ الاستراتيجية داخل الملعب.

 

وأكد أولمو عزمه المشاركة في انتخابات رئاسة النادي، مشيرًا إلى أنه حسم موقفه بشأن التصويت، لكنه شدد على أن تركيز اللاعبين ينصب حاليًا على المباريات فقط.

كما أعرب عن حماسه لمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في بطولة فيناليسيما، معتبرًا أن اللعب أمام ميسي سيكون بمثابة حلم، خاصة مع ارتدائه القميص رقم 10.

 

وعن تجربته في كأس العالم 2022، وصفها بالمختلطة، مشيرًا إلى أن المنتخب الإسباني كان قادرًا على تقديم مستوى أفضل، مؤكدًا أن الهدف في النسخة المقبلة هو المنافسة بقوة على اللقب.

واختتم أولمو تصريحاته بالإشادة بزميليه إريك جارسيا وفرينكي دي يونج، معتبرًا أنهما من أفضل لاعبي الفريق، ويحظيان بتقدير مستحق داخل النادي.

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

