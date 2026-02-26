البحث العلمي تعلن عن مسابقة في الطاقة الجديدة والمتجددة.. تفاصيل التقديم

في إطار دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع طلاب مراحل التعليم ما قبل الجامعي على تنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي، وحرصًا على دعم توجه الدولة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز أمن الطاقة القومي، تعلن الأكاديمية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة عن تنظيم مسابقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لطلاب التعليم الأساسي والثانوي ومدارس STEM.

تتضمن المسابقة مرحلتين:

الأولى لطلاب التعليم الأساسي من 10 إلى 14 سنة تحت عنوان “إنتاج الهيدروجين الأخضر”، حيث يُتوقع من المشاركين تطوير تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر، خفض تكلفة إنتاجه، معرفة تطبيقاته المختلفة، تحسين كفاءة استخدام مياه البحر لإنتاجه، رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإيجاد حلول فعالة لتخزينه.

والثانية لطلاب التعليم الثانوي ومدارس STEM من 15 إلى 18 سنة تحت عنوان “البطاريات سريعة الشحن وبطيئة التفريغ جدًا”، بهدف تحسين كفاءة تخزين الطاقة، دعم الاستدامة، الابتكار في تقنيات التخزين، زيادة العمر الافتراضي للبطاريات، وتحسين استخدامها في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

شروط المشاركة تشمل أن يكون الطالب مقيدًا بالمراحل الدراسية المحددة، كتابة مقال علمي مبسط من 5 إلى 7 صفحات بحد أقصى 1500 كلمة بصيغة PDF، إعداد عرض تقديمي فيديو من 3 إلى 5 دقائق، إمكانية استخدام صور وأشكال مع تحديد المصدر، وإرسال المقال والعرض التقديمي مع صورة شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي حسب المرحلة العمرية. آخر موعد للتقديم هو 10 مارس 2026، وترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، ولأي استفسار يمكن التواصل على الرقم: 01117901877.

سيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة علمية متخصصة من العلماء في اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة، وتُعلن النتائج خلال احتفالية تنظمها الأكاديمية يوم 26 أبريل 2026.

تُمنح جائزتان لكل مرحلة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، مع شهادات تقدير من الأكاديمية، بإجمالي جوائز يصل إلى 10,000 جنيه للجوائز الأربع.