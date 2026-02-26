قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن عن مسابقة في الطاقة الجديدة والمتجددة.. تفاصيل التقديم

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

في إطار دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع طلاب مراحل التعليم ما قبل الجامعي على تنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي، وحرصًا على دعم توجه الدولة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز أمن الطاقة القومي، تعلن الأكاديمية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة عن تنظيم مسابقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لطلاب التعليم الأساسي والثانوي ومدارس STEM.

تتضمن المسابقة مرحلتين: 

الأولى لطلاب التعليم الأساسي من 10 إلى 14 سنة تحت عنوان “إنتاج الهيدروجين الأخضر”، حيث يُتوقع من المشاركين تطوير تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر، خفض تكلفة إنتاجه، معرفة تطبيقاته المختلفة، تحسين كفاءة استخدام مياه البحر لإنتاجه، رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإيجاد حلول فعالة لتخزينه. 

والثانية لطلاب التعليم الثانوي ومدارس STEM من 15 إلى 18 سنة تحت عنوان “البطاريات سريعة الشحن وبطيئة التفريغ جدًا”، بهدف تحسين كفاءة تخزين الطاقة، دعم الاستدامة، الابتكار في تقنيات التخزين، زيادة العمر الافتراضي للبطاريات، وتحسين استخدامها في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

شروط المشاركة تشمل أن يكون الطالب مقيدًا بالمراحل الدراسية المحددة، كتابة مقال علمي مبسط من 5 إلى 7 صفحات بحد أقصى 1500 كلمة بصيغة PDF، إعداد عرض تقديمي فيديو من 3 إلى 5 دقائق، إمكانية استخدام صور وأشكال مع تحديد المصدر، وإرسال المقال والعرض التقديمي مع صورة شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي حسب المرحلة العمرية. آخر موعد للتقديم هو 10 مارس 2026، وترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، ولأي استفسار يمكن التواصل على الرقم: 01117901877.

سيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة علمية متخصصة من العلماء في اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة، وتُعلن النتائج خلال احتفالية تنظمها الأكاديمية يوم 26 أبريل 2026. 

تُمنح جائزتان لكل مرحلة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، مع شهادات تقدير من الأكاديمية، بإجمالي جوائز يصل إلى 10,000 جنيه للجوائز الأربع.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي اكاديمية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

ترشيحاتنا

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد