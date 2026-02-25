قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أخبار العالم

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق النار قبالة السواحل الكوبية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية الكوبية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين يوم الأربعاء، إثر دخول زورق آلي تابع لفلوريدا المياه الإقليمية الكوبية وإطلاقه النار على القوات الكوبية التي ردت بإطلاق النار.

وأفادت هافانا بأن القتلى الأربعة كانوا على متن الزورق، بينما أصيب ستة آخرون، وفقًا لما ذكرته كوبا. كما أصيب قبطان زورق حرس الحدود الكوبي. وتم إجلاء المهاجمين الأجانب المصابين وتلقوا العلاج الطبي.

يأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوترات بين كوبا والولايات المتحدة، التي منعت تقريبًا جميع شحنات النفط إلى الجزيرة، ما زاد الضغط على الحكومة الشيوعية. وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس في 3 يناير، وأطاحت بحليف كوبي رئيسي من السلطة.

 وجاء في البيان الكوبي: في مواجهة التحديات الراهنة، تؤكد كوبا مجددًا التزامها بالدفاع عن مياهها الإقليمية، انطلاقًا من مبدأ أن الدفاع الوطني ركن أساسي من أركان الدولة الكوبية في الحفاظ على سيادتها واستقرارها في المنطقة".

التوترات بين كوبا والولايات المتحدة كوبا والولايات المتحدة حرس الحدود الكوبي المياه الإقليمية الكوبية وزارة الداخلية الكوبية

