لافروف : روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها

أخبار العالم

أ ش أ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، في العاصمة الروسية موسكو، وأكد دعم روسيا لكوبا في حماية أمنها.

وقال لافروف-وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية- " إن روسيا تحثّ الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".

وأضاف أن روسيا تنفي الاتهامات بأن التعاون بين موسكو وهافانا يشكل تهديدًا لواشنطن.

وبدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز: "الوضع في كوبا يشهد تدهورًا بشكل كبير بسبب الحصار الأمريكي".

وأضاف أن كوبا مستعدة للحوار مع أي دولة على أساس الاحترام المتبادل".

وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الروسي، قرار الولايات المتحدة بإدراج كوبا في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرًا إلى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن هافانا.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، كوبا في القائمة في يناير الماضي، "لدعمها المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي وإيواء الإرهابيين".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الكوبي برونو رودريغيز العاصمة الروسية موسكو دعم روسيا لكوبا في حماية أمنها

