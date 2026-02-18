قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

أحمد سعيد

يرغب كثير من المواطنين مع أول يوم رمضان 2026 في معرفة موعد أذان المغرب وتوقيت صلاة التراويح في المساجد والتي سوف تكون غدا الأربعاء بعد أذان المغرب. 

ويستقبل المسلمون أول يوم رمضان بأجواء إيمانية عظيمة لاستغلال لحظات هذا الشهر الفضيل في الطاعات والتقرب إلى الله تعالى، لما يحمله شهر رمضان من فرصة كبيرة لأداء العبادات وتأتي على رأسها صلاة التراويح، حيث يحرص كثيرون على التعرف إلى توقيت صلاة التراويح في المساجد والتي ستبدأ من الغد.

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء.

وأعلنت الإفتاء، في بيانها أمس الثلاثاء، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان، وعلى ذلك، فإن اليومَ الأربعاء الموافق 18 شهر فبراير لعام 2026 هو آخر يوم في شهر شعبان ليكون أول يوم رمضان هو غدا الخميس والذي تبدأ مع أولى لحظات ليلته صلاة التراويح في المساجد.

موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان

وكان مفتي الجهورية، الدكتور نظير عياد، قد أعلن أنه بعد استطلاع هلالَ شهرِ رمضان لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، إنه تبين عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان، وعلى ذلك، فإن يومَ الأربعاء الموافق 18 شهر فبراير لعام 2026 هو آخر يوم في شهر شعبان ويبدأ غدا الخميس أول يوم رمضان .

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان سيكون في الساعة 5:47 مساءً، بينما تبدأ ساعات الصيام من الفجر في الساعة 5:04 صباحًا، مع مواعيد الشروق والظهر والعصر والعشاء كما يلي: الشروق 6:31، الظهر 12:09، العصر 3:21، والعشاء 7:04.

توقيت صلاة التراويح أول يوم رمضان

أول يوم رمضان يبدأ أذان العشاء فيه الساعة 7:03 مساء، ويختلف التوقيت قليلًا بحسب كل محافظة ثم بعدا بنحو 10 دقائق أو 15 دقيقة يبدأ المؤذن بدعوة المصلين لأداء صلاة العشاء وثم ينادى المؤذن لأداء صلاة التراويح.

دعاء استقبال أول يوم رمضان

يستحب مع أول يوم رمضان أن نردد أفضل الأدعية التي وردت في القرآن الكريم: "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»

اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال".

"اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات".

"اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار".

"اللهم ارزقنا في رمضان القبول والتوفيق والصحة والعافية".

"اللهم احفظ بلاد المسلمين، وارزقهم الأمن والاستقرار والسلام.

المزيد

