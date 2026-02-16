مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2026.. اعرف موعد السحور والإفطار

تعتبر دار الإفتاء المصرية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد موعد أول يوم رمضان 2026، ومن المقرر أن تعلن نتيجة رؤية الهلال غدا الثلاثاء بعد غروب الشمس مباشرة.

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2026

ومن الآن يبحث الملايين من المسلمين عن مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2026 والتي تعتبر الشغل الشاغل لكل مسلم في مواسم العبادات وأهمها شهر رمضان المعظم.

وفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2026، الموافق 1447 هجريًا، يوم الخميس 19 فبراير 2026، حال ثبوت رؤية الهلال مساء الأربعاء 18 فبراير، وفق الضوابط الشرعية المعمول بها سنويًا، في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وفي ليلة رؤية الهلال، يؤدي المسلمون أول صلاة تراويح؛ إيذانًا ببدء الشهر الكريم، ليبدأ الصيام رسميًا مع فجر يوم الخميس، وسط أجواء روحانية خاصة يستعد لها المسلمون بالإقبال على الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تكون مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2026 كالآتي:

- موعد الإمساك في تمام الساعة 4: 56 صباحًا

- موعد أذان الفجر في الساعة 5: 06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 12: 09 ظهرًا

- موعد أذان العصر في الساعة 3: 20 عصرًا

- موعد أذان المغرب والإفطار الساعة 5: 45 مساءً

- موعد أذان العشاء والتراويح الساعة 7: 03 مساءً.

وتعتبر مواقيت الصلاة في رمضان 2026 أمرا مهما لكل صائم؛ لزيادة الحرص على مواعيد السحور والإفطار، والمحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، واستغلال أوقات السحر والإفطار في الدعاء والذكر.



موعد أول رمضان 2026

من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد أول رمضان 2026 غدا الثلاثاء بعد الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان، علما بأن الحسابات الفلكية قد توصلت إلى أن موعد رمضان 2026 سيكون يوم الخميس القادم، وأن الأربعاء الموافق 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان 1447 هجرية.

رؤية هلال شهر رمضان

وينقل التليفزيون المصري فعاليات رؤية هلال شهر رمضان، كما تنقل صفحات دار الإفتاء على السوشيال ميديا بثا مباشرا لمتابعة فعاليات رؤية هلال رمضان 2026 لحظة بلحظة.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، ستجرى من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.