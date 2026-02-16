سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام ببضائعها وإتلافها، في الجيزة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص"، وضُبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعلل هروبه؛ خشية المساءلة القانونية.

وجر التحفظ على السيارة “الميكروباص”، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.