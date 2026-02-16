أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة.. شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية حالة من الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، بالتزامن مع تطبيق زيادات جديدة على عدد من المنتجات، ما دفع الكثيرين للبحث عن القائمة الكاملة للأسعار الرسمية لمختلف الأنواع المحلية والمستوردة، خاصة بعد تحركات شركة فيليب موريس الأخيرة في السوق المصرية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السجائر اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 وفق آخر تحديثات معلنة، مع توضيح تفاصيل الزيادة الأخيرة التي طالت بعض العلامات التجارية، إلى جانب استقرار أسعار بعض الأنواع الأخرى من دون تغيير.

أسعار السجائر اليوم في مصر 2026 بعد الزيادة الجديدة

جاءت أسعار السجائر للمستهلك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 بعد تطبيق الزيادات الآتية على عدد من المنتجات، حيث سجلت عبوات السجائر المستوردة ارتفاعات متفاوتة بحسب كل علامة تجارية، لتصبح الأسعار الرسمية كما يلي:

بلغ السعر الرسمي لعبوة سجائر إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما يشمل إل آند إم الأحمر، نحو 82 جنيهًا للعبوة.

وسجلت عبوة سجائر ميريت Merit بجميع أنواعها سعرًا رسميًا قدره 111 جنيهًا، لتعد من بين الفئات الأعلى سعرًا في السوق.

فيما وصلت أسعار سجائر مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها إلى 102 جنيه للعبوة، بعد الزيادة الأخيرة.

كما سجلت سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted سعرًا رسميًا بلغ 79 جنيهًا للعبوة.

تفاصيل زيادة أسعار السجائر في مصر

كشفت البيانات الآتية عن نسب الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا على عدد من العلامات التجارية، حيث رفعت الشركة سعر عبوة سجائر ميريت بنسبة 5.7%، بما يعادل زيادة قدرها 6 جنيهات، ليصل السعر إلى 111 جنيهًا بدلًا من 105 جنيهات سابقًا.

كما ارتفع سعر سجائر مارلبورو بنحو 5 جنيهات، وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 5.15%، ليصل سعر العبوة إلى 102 جنيه مقارنة بـ 97 جنيهًا قبل الزيادة.

وسجلت سجائر مارلبورو كرافتد سعرًا قدره 79 جنيهًا للعبوة، بالتزامن مع تحديد سعر عبوة التبغ المُسخن TEREA عند 82 جنيهًا.

أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر

على الجانب الآخر، استقرت أسعار السجائر المحلية المنتجة من قبل الشركة الشرقية للدخان دون أي تغييرات جديدة، حيث حافظت على نفس مستوياتها السعرية الآتية في الأسواق.

سجل سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا للعبوة.

كما بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا.

ووصل سعر سجائر كليوباترا بوكس إلى 48 جنيهًا.

وسجلت سجائر كليوباترا سوبر نفس السعر عند 48 جنيهًا.

فيما بلغ سعر سجائر مونديال بجميع أنواعها «أحمر وأزرق وسيلفر» نحو 48 جنيهًا.

وسجلت سجائر كليوباترا بلاك ليبول سعر 44 جنيهًا.

كما بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس عبوة 10 نحو 27 جنيهًا.

ووصل سعر سجائر مونديال سويتش بلو بيري إلى 44 جنيهًا.

وسجلت سجائر مونديال سويتش منتول سعر 44 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع كانت تسجل قبل الزيادة نحو 44 جنيهًا للعبوة، ما يعكس ارتفاعًا مباشرًا بقيمة 4 جنيهات على أغلب الأصناف المحلية.

أسعار التبغ المُسخن في مصر 2026

وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المُسخن، فقد جاءت الأسعار الرسمية الآتية وفق آخر تحديثات معلنة في السوق المصرية.

سجل سعر عبوة TEREA بجميع أنواعها نحو 82 جنيهًا.

كما بلغ سعر عبوة TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا.

في حين سجلت عبوة HEETS بجميع أنواعها سعرًا قدره 69 جنيهًا.

اتجاهات السوق وتوقعات المستهلكين

تعكس هذه التحركات السعرية حالة من التغير المستمر في سوق السجائر داخل مصر، وسط متابعة دقيقة من المستهلكين لأي زيادات جديدة، خاصة في ظل تأثير الأسعار على أنماط الاستهلاك اليومية، واتجاه البعض للبحث عن بدائل أقل تكلفة أو تقليل معدلات الاستهلاك.

كما يترقب المتابعون أي قرارات جديدة قد تؤثر على أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، سواء من جانب الشركات المنتجة أو نتيجة تغيرات في التكلفة، وهو ما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا ضروريًا لشريحة واسعة من المواطنين.