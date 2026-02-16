قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الخالق صلاح

أكد النائب محمد أبو العينين أن تمويل المشروعات في أفريقيا يعد موضوعًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتحقيق أفضل النتائج وتقليل المخاطر على المستثمرين.

وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي رفيع المستوى لممثلي القطاع الخاص، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن نجاح أي صناعة أو مشروع يعتمد على الدراسة الدقيقة واختيار الموقع المناسب، حيث يصبح المشروع أكثر جاذبية عندما تكون هناك دراسة جدوى واضحة ورؤية مستقبلية، ما يمكّن المؤسسات المالية والبنوك والصناديق من تقليل مستوى المخاطر.

وأشار أبو العينين إلى أنه في معظم الدول الأفريقية، عند مناقشة التمويل، يتم احتساب المخاطر السياسية إلى جانب دراسة جدوى المشروع، مضيفًا أن العديد من المؤسسات المالية أصبحت اليوم مستعدة لتقديم التمويل، مؤكدًا على ضرورة العمل على المستوى الدولي مع مؤسسات التمويل العالمية وطرح مبادرة تمويل جديدة موجهة لقطاع الصناعة، متسائلًا: كيف يمكن تمويل المناطق الصناعية المتخصصة؟

وأوضح أبو العينين، أن التجربة الصينية أظهرت أن التركيز على إنشاء مناطق صناعية متخصصة، مثل مدينة لصناعة السيارات، يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية وجود شركات تأمين لضمان عمليات التمويل، مما يسهل على الصناديق والمستثمرين ضخ أموالهم بثقة أكبر، كما ان القيادات تحتاج إلى التعليم والخبرة، وأن الرسالة الأهم تكمن في التعليم والتدريب في أفريقيا، مع ضرورة إطلاق مبادرات تمويلية لدعم التعليم والتدريب، بما يمكّن شباب القارة من أن يصبحوا رجال صناعة ويؤهلهم للعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصص في صناعات بعينها، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع.

وتناول أبو العينين أهمية الحفاظ على مبادرات التعليم والتكنولوجيا المتخصصة لخدمة الموارد الوطنية، مؤكدًا أن الثروات المعدنية في أفريقيا يجب أن تُستغل لتعظيم الاستفادة منها، وهو أمر لا يتحقق بالكلمات فقط، بل عبر الرؤية والتعليم والتدريب ودراسة أحدث التقنيات لخفض التكاليف وزيادة التنافسية.

وأضاف أن مصر لديها مبادرات رائدة في هذا المجال، حيث تولي الدولة أهمية كبرى للتعليم، وتضم اليوم 128 جامعة، كما أشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب أكثر من 30 ألف شاب في مجال الذكاء الاصطناعي مجانًا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو صناعة المستقبل.

وأشار أبو العينين إلى أن صناعات أشباه الموصلات، إلى جانب مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، تمثل المستقبل، وأن التعليم والتدريب في هذه المجالات يشكل القيمة المضافة الحقيقية لشباب أفريقيا. واعتبر أن القضية المطروحة اليوم والرسالة الموجهة غدًا هي ضرورة تبني هذه المبادرات وتسويقها دوليًا والبحث عن آليات تمويل فعالة لها، مع الإشارة إلى وجود العديد من المبادرات الأخرى التي يمكن طرحها ومناقشتها لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

تمويل المشروعات في أفريقيا تمويل المشروعات أديس أبابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

إجراء عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي في شهر رمضان

مودرن سبورت

تعادل مثير بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الأهلي

الأهلي يقترب من ضم نجم عراقي.. تفاصيل

بالصور

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

المزيد