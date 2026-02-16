قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إصابات بين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال شمال شرق رام الله
أ ش أ

أصيب فلسطينيان بحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "المغير" شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير -وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كان مستعمرون قد هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة عند المدخل الغربي للقرية قبل اقتحامها من قوات الاحتلال، ما أدى إلى أضرار مادية في مركبة.

يشار إلى أن "المغير" والقرى والبلدات المجاورة لها تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستعمرين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أُصيب فلسطينيان، مساء اليوم، إثر اصطدام آلية للاحتلال بمركبة كانا يستقلانها في مدينة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواطنين أُصيبا برضوض جراء اصطدام آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بمركبة أجرة (تكسي) كانا على متنها، في شارع العنبر بمدينة جنين، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

