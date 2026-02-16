أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من تساقط الشعر وهو من المشكلات المؤرقة للنساء والرجال.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم الأطعمة التي تمنع تساقط الشعر.

البروتينات الخالية من الدهون



تُعدّ اللحوم الخالية من الدهون، كالدجاج والسمك، مصدراً غنياً بالبروتين والحديد .

البروتين ضروري لجميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الشعر، و في الواقع يتكون الشعر (وكذلك الجلد والأظافر) من بروتين يُسمى الكيراتين .

ينقل الحديد الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، وهذا هو سبب نمو الشعر ويمكن أن يؤدي نقص الحديد (فقر الدم) إلى تساقط الشعر بشكل أسرع من نموه.



بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون، يمكنك الحصول على البروتين من مصادر نباتية ، بما في ذلك:

الفاصوليا والبقوليات

العدس

المكسرات

بذور

التوفو

اوميجا 3 الدهنية

يُعدّ سمك السلمون والرنجة والماكريل وغيرها من الأسماك الدهنية غنية بأحماض اوميجا 3 الدهنية وتتميز هذه الدهون الصحية بخصائص مضادة للالتهابات تُقلل من الإجهاد التأكسدي.

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تقوم جزيئات تسمى الجذور الحرة بإتلاف خلايا الجسم ويمكن أن يؤثر هذا الضرر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر.

تشمل المصادر الجيدة الأخرى لأحماض اوميجا 3 الدهنية ما يلي:

اللوز ، والجوز الأمريكي، والجوز العادي

زيت الكانولا

بذور الشيا

بذور الكتان وزيت بذور الكتان

بذور القنب

بذور اليقطين

البيض

يحتوي صفار البيض (وليس البياض) على نسبة عالية من البيوتين ، وهو فيتامين من مجموعة فيتامينات ب، يُساعد في تكوين الكيراتين وبينما تُشير إحدى الدراسات إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات البيوتين وتساقط الشعر ، لم تُثبت دراسات أخرى بعدُ أن زيادة تناول البيوتين تُؤدي إلى زيادة نمو الشعر.

ومع ذلك، فإن البيوتين ضروري لتكوين الأحماض الأمينية .

وهذه الجزيئات هي اللبنات الأساسية للكيراتين والبروتينات الأخرى.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على السيلينيوم ، وهو معدن أساسي يحافظ على صحة الغدة الدرقية .

يمكن أن يتسبب مرض الغدة الدرقية في توقف نمو الشعر، أو أن يصبح هشاً أو يتساقط.

لكن حتى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية يحتاجون إلى السيلينيوم لتنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعزيز نمو الشعر.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية، مثل السبانخ واللفت والخس ، على فيتامين أ .

يساعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون على إنتاج الزهم، وهي المادة الدهنية التي ترطب فروة الرأس وتحافظ على صحة الشعر ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف فروة الرأس وتقشرها وضعف نمو الشعر.

فواكه وخضروات فيتامين سي

يعمل هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء كمضاد للأكسدة لتقليل الالتهاب الذي يؤثر على نمو الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

يحتاج جسمك إلى فيتامين سي لإنتاج الكولاجين وهذا البروتين يقوي شعرك، مما يقلل من احتمالية أن يصبح جافاً ومتقصفاً.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي ما يلي:

التوت الأزرق والفراولة وأنواع التوت الأخرى

الجزر

الخضراوات الصليبية مثل البروكلي

الفلفل البرتقالي والأحمر

البرتقال والجريب فروت

سبانخ والبطاطا الحلوة والبطاطس والقرع

المحار

تعتبر المحار، مثل البطلينوس والمحار وسرطان البحر والروبيان، مصادر جيدة للزنك وهناك حاجة إلى الزنك لصنع الكيراتين ونمو الشعر.

الماء



لا تنسَ شرب الماء أثناء تناول هذه الأطعمة لأن العطش يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، مما يبطئ نمو الشعر.

ينصح بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا، إلا إذا كنت تعاني من حالة صحية تستدعي شرب كمية أقل.