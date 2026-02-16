قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

تساقط الشعر
تساقط الشعر
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من تساقط الشعر وهو من المشكلات المؤرقة للنساء والرجال.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم الأطعمة التي تمنع تساقط الشعر.

البروتينات الخالية من الدهون


تُعدّ اللحوم الخالية من الدهون، كالدجاج والسمك، مصدراً غنياً بالبروتين والحديد .
البروتين ضروري لجميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الشعر، و في الواقع يتكون الشعر (وكذلك الجلد والأظافر) من بروتين يُسمى الكيراتين .

ينقل الحديد الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، وهذا هو سبب نمو الشعر ويمكن أن يؤدي نقص الحديد (فقر الدم) إلى تساقط الشعر بشكل أسرع من نموه.


بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون، يمكنك الحصول على البروتين من مصادر نباتية ، بما في ذلك:

الفاصوليا والبقوليات
العدس
المكسرات
بذور
التوفو

 اوميجا 3 الدهنية

يُعدّ سمك السلمون والرنجة والماكريل وغيرها من الأسماك الدهنية غنية بأحماض اوميجا 3 الدهنية وتتميز هذه الدهون الصحية بخصائص مضادة للالتهابات تُقلل من الإجهاد التأكسدي.

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تقوم جزيئات تسمى الجذور الحرة بإتلاف خلايا الجسم ويمكن أن يؤثر هذا الضرر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر.

تشمل المصادر الجيدة الأخرى لأحماض اوميجا 3 الدهنية ما يلي:

اللوز ، والجوز الأمريكي، والجوز العادي
زيت الكانولا
بذور الشيا
بذور الكتان وزيت بذور الكتان
بذور القنب
بذور اليقطين

البيض

يحتوي صفار البيض (وليس البياض) على نسبة عالية من البيوتين ، وهو فيتامين من مجموعة فيتامينات ب، يُساعد في تكوين الكيراتين وبينما تُشير إحدى الدراسات إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات البيوتين وتساقط الشعر ، لم تُثبت دراسات أخرى بعدُ أن زيادة تناول البيوتين تُؤدي إلى زيادة نمو الشعر.

ومع ذلك، فإن البيوتين ضروري لتكوين الأحماض الأمينية .

وهذه الجزيئات هي اللبنات الأساسية للكيراتين والبروتينات الأخرى.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على السيلينيوم ، وهو معدن أساسي يحافظ على صحة الغدة الدرقية .

يمكن أن يتسبب مرض الغدة الدرقية في توقف نمو الشعر، أو أن يصبح هشاً أو يتساقط.

لكن حتى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية يحتاجون إلى السيلينيوم لتنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعزيز نمو الشعر.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية، مثل السبانخ واللفت والخس ، على فيتامين أ .

يساعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون على إنتاج الزهم، وهي المادة الدهنية التي ترطب فروة الرأس وتحافظ على صحة الشعر ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف فروة الرأس وتقشرها وضعف نمو الشعر.

فواكه وخضروات فيتامين سي

يعمل هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء كمضاد للأكسدة لتقليل الالتهاب الذي يؤثر على نمو الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

يحتاج جسمك إلى فيتامين سي لإنتاج الكولاجين وهذا البروتين يقوي شعرك، مما يقلل من احتمالية أن يصبح جافاً ومتقصفاً.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي ما يلي:

التوت الأزرق والفراولة وأنواع التوت الأخرى
الجزر
الخضراوات الصليبية مثل البروكلي
الفلفل البرتقالي والأحمر
البرتقال والجريب فروت
سبانخ والبطاطا الحلوة والبطاطس والقرع

المحار

تعتبر المحار، مثل البطلينوس والمحار وسرطان البحر والروبيان، مصادر جيدة للزنك  وهناك حاجة إلى الزنك لصنع الكيراتين ونمو الشعر.

الماء


لا تنسَ شرب الماء أثناء تناول هذه الأطعمة لأن العطش يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، مما يبطئ نمو الشعر.
ينصح بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا، إلا إذا كنت تعاني من حالة صحية تستدعي شرب كمية أقل.

الشعر تساقط الشعر أطعمة تعالج تساقط الشعر تعالج تساقط الشعر البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

حسن حفني

رمضان 2026 .. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل "اللون اﻷزرق" مع جومانا مراد وأحمد رزق

ندي موسي

ندى موسى عن مشاركتها في مسلسل فرصة أخيرة: دور مختلف ومحمود حميدة فنان محترف |خاص

فعاليات ثقافية وفنية

الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي عرض كتب تتضمن فتاوى تكفيرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد