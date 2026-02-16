رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الشارة الوطنية لقائدات عشائر الجوالة| صور

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم (الشارة الوطنية) لقائدات عشائر الجوالة، والتي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بقاعة التدريب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ومخيم الجوالة بالجامعة، بحضور الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية، وبمشاركة نخبة من قيادات وهيئة تدريب جمعية المرشدات.

وخلال كلمته، أكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدراسات المتقدمة التي تستهدف استكمال التأهيل القيادي للجوالين والجوالات، ليكونوا قادة وقائدات قادرين على تحمل المسؤولية وقيادة المستقبل، انطلاقًا من دورهم في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن المشاركة في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في ترسيخ قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية لدى الطلاب، وتبادل الخبرات، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، فضلًا عن صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، ودعا الطلاب إلى ضرورة تعزيز أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وترسيخ قيم التآلف والمحبة بما يعكس الصورة الحضارية لطلاب الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن نشاط الجوالة يُعد من أهم الأنشطة الطلابية التي تُكسب الطلبة والطالبات مهارات التعايش الإيجابي واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين بإخلاص، وبناء الوعي القومي وروح الانتماء، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي.

وتضمنت فعاليات الدراسة الافتتاح الرسمي وتحية العلم، إلى جانب عدد من الجلسات الكشفية والتدريبية المتخصصة، التي هدفت إلى رفع كفاءة قائدات عشائر الجوالة وتأهيلهن للحصول على الشارة الوطنية.

وشرفت الدراسة بحضور القائدة جيهان علام رئيسة الجمعية المركزية للمرشدات المصرية، والقائدة نادية سالم رئيس جمعية المرشدات بكفر الشيخ، والقائدة هبة مصطفى مفوضة التدريب الأهلي بالجمعية المركزية، إلى جانب كوكبة من أعضاء هيئة التدريب المركزي، من بينهم القائدة صفوت شلبي مفوضة تدريب المحافظة، والقائدة داليا عنتر عضو هيئة التدريب ومفوضة تدريب الغربية، والقائدة رحاب يوسف، والقائدة وفاء عبد الصمد، والقائدة سارة الشيخ، والقائدة هبة سعفان، والقائدة يمنى محمد أعضاء هيئة تدريب الدراسة، بالإضافة إلى القائدة أمل يوسف قائدة الدراسة.

وفي ختام الفعاليات، سلم رئيس الجامعة المشاركات إفادات حضور لحين الحصول على إجازة الشارة الوطنية من الجمعية المركزية للمرشدات المصرية، تقديرًا لاجتيازهن متطلبات الدراسة واستكمال البرنامج التدريبي بنجاح.