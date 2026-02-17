أبو الدهب: مواهب الزمالك كنوز.. وأداء الأهلي غير مرضي رغم النجوم

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن المواهب الشابة داخل نادي الزمالك تمثل كنوزًا حقيقية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن أزمة القيد والغيابات الأخيرة ساهمت في منح الفرصة لقطاع الناشئين لإبراز عدد من العناصر الواعدة.

وأوضح خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن أزمة المغربي محمود بنتايج وفسخ عقده قبل عودته مجددًا كانت سببًا في بزوغ نجم الشاب أحمد عبد الرحيم إيشو مع الزمالك.

وأضاف أن إمام عاشور يمثل نحو 50٪ من قوة الأهلي، معتبرًا أن مستوى الفريق غير مُرضٍ رغم امتلاكه لاعبين كبار مثل أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

كما أشار إلى أن صفقة كامويش الجديدة لم تصل بعد لمستوى الأهلي، وأن المدرب توروب لا يزال يجهز المغربي يوسف بلعمري فنيًا.

واختتم بالإشادة بتألق محمد علي بن رمضان، مؤكدًا أنه قدم أفضل مبارياته مع الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في ختام مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد ظهوره المميز أيضًا أمام بورتو في كأس العالم للأندية.