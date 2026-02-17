قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبو الدهب: مواهب الزمالك كنوز.. وأداء الأهلي غير مرضي رغم النجوم

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
رباب الهواري

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن المواهب الشابة داخل نادي الزمالك تمثل كنوزًا حقيقية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن أزمة القيد والغيابات الأخيرة ساهمت في منح الفرصة لقطاع الناشئين لإبراز عدد من العناصر الواعدة.

وأوضح خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن أزمة المغربي محمود بنتايج وفسخ عقده قبل عودته مجددًا كانت سببًا في بزوغ نجم الشاب أحمد عبد الرحيم إيشو مع الزمالك.

وأضاف أن إمام عاشور يمثل نحو 50٪ من قوة الأهلي، معتبرًا أن مستوى الفريق غير مُرضٍ رغم امتلاكه لاعبين كبار مثل أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

كما أشار إلى أن صفقة كامويش الجديدة لم تصل بعد لمستوى الأهلي، وأن المدرب توروب لا يزال يجهز المغربي يوسف بلعمري فنيًا.

واختتم بالإشادة بتألق محمد علي بن رمضان، مؤكدًا أنه قدم أفضل مبارياته مع الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في ختام مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد ظهوره المميز أيضًا أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

الاهلي الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

أول زيارة تاريخية.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تزور دول جنوب الصحراء الكبرى

ليندسي جراهام

ليندسي جراهام: تغيير النظام في طهران هو الحل الأمثل للمشاكل

هلال شهر رمضان

بين الأربعاء والخميس.. دول عربية وإسلامية تعلن أول أيام شهر رمضان

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

