مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال مباراة هوكي بأمريكا

لقى 3 أشخاص حتفهم في حادث إطلاق نار، امس الإثنين، داخل ساحة تزلج على الجليد خاصة برياضة "الهوكي" في ولاية رود آيلاند، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



وكانت تقارير قد أفادت بأن المتشبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، كما أصيب أربعة آخرين.

وذكرت التقارير أن إطلاق النار وقع في صالة دنيس إم. لينش في باوتكيت خلال مباراة هوكي بين كوفنتري و بلاكستون فالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول من البث المباشر للمباراة توقف اللعب في مباراة الهوكي بعد أصوات إطلاق نار كثيف، بدت وكأنها قادمة من مكان ما في المدرجات.

وعلّق مكتب التحقيقات الفيدرالي على الحادث قائلا: "نحن على علم بالحادث ونتعاون مع شركائنا. ونحيلكم إلى السلطات المحلية لأي معلومات إضافية".

من جانبه، قال حاكم رود آيلاند، دان ميكّي، إن مكتبه يراقب مستجدات الحادث.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن رئيسة شرطة باوتكيت، تينا غونكالفيس، قولها إن إحدى القتلى على الأقل كانت امرأة، بينما كان المشتبه به رجلا، ويبدو أن الحادثة ناجمة عن "خلاف عائلي".