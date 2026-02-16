قصة حياة أولاد الراعي في أغنية إخوات لإبراهيم الحكمي

طرحت شركة فنون مصر الشركة المنتجة لمسلسل اولاد الراعي اغنية اخوات كلمات ايمن بهجت قمر والحان عزيز الشافعي وغناء المطرب ابراهيم الحكمي ولاول مرة تحكي اغنية المسلسل قصة حياة اولاد الراعي منذ وفاة والدهم في مرحلة الطفولة ثم النضج ثم الشباب وكيف فرقتهم الحياة عن بعض كاخوات لتبدأ احداث المسلسل في الحلقات الاولي بلم شمل الاشقاء الثلاثة من جديد.

و الاغنية استعرضت صور حقيقية للابطال العمل ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد في مرحلة الطفولة والنضوج والشباب تم استخدامها والاستعانة بها لتعكس مضمون الاغنية وهو ان الاخوات مهما اختلفوا ومهما فرقتهم الحياة يظل الاخوات هم السند الحقيقي لبعض وقد طرحت الشركة المنتجة الاغنية قبل ايام من شهر رمضان .

ابطال مسلسل اولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعى بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.