التليفزيون المصري يعرض مسلسل أولاد الراعي في رمضان

أعلنت القناة الأولي بالتليفزيون المصري عن مسلسل (أولاد الراعي) علي خلال شهر رمضان.



ويلعب بطولة العمل كل من ماجد المصرى وخالد الصاوى وأحمد عيد ، حيث يجسدون ادوار ثلاثة أشقاء تجمعهم رحلة كفاح تنتهى ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

تنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجارى، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة فى عالم المال والتجارة، لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقى للعلاقات الأسرية والولاء بين الإخوة، ومع تضخم الثروة والنفوذ تدخل الشخصيات فى صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذى بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعى بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.

