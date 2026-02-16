قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: علي كلاي يناسب جميع أفراد الأسرة

علي كلاي
أحمد البهى

كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد علي كلاي، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم. 

وقال أحمد العوضي في تصريحات تليفزيونية:  اختلاف القصة كان أكثر ما حمسني للعمل، و مشاهد الأكشن تم تنفيذها بعناية لتخرج بصورة تليق بالجمهور.

وتابع أحمد العوضي : أشعر بمسؤولية كبيرة بسبب دعم الجمهور ومحبتهم، والمشاهدون سيجدون في المسلسل توليفة تجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، ما يجعله تجربة فنية متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

مسلسل علي كلاي
تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي علي كلاي

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

