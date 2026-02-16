قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الصحة ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز قانوني وأكاديمي رحل بعد مسيرة وطنية متميزة

مفيد شهاب
مفيد شهاب
عبدالصمد ماهر

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة وطنية وعلمية استثنائية ترك خلالها إرثًا كبيرًا من العطاء والعمل المخلص في خدمة الوطن.

أحد الرموز القانونية والأكاديمية البارزة

وأكد وزير الصحة أن الفقيد كان أحد الرموز القانونية والأكاديمية البارزة، وأسهم بفكره وخبرته في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ القانون، فضلًا عن جهوده المشهود لها في مجالات العمل العام والتفاوض الدولي، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ما جعله نموذجًا مشرفًا لرجل الدولة المخلص.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الراحل وتلاميذه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الصحة مفيد شهاب وزير التعليم العالي المجالس النيابية الوطن

