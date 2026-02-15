أحزاب تنعي الدكتور مفيد شهاب.. ويؤكدون:كان نموذجا للوزير الكفء وصاحب الأداء الرفيع

رئيس الوفد ناعيا الدكتور مفيد شهاب: فقدنا رمزًا وطنيًا وقامة.

حزب التجمع ناعيا الدكتور مفيد شهاب: عاش عمره كله وفيا لقضايا مصر وعاشقا لأرضها.

ناجي الشهابي ناعيا مفيد شهاب: له إسهامات بارزة فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.



نعى عدد من رؤساء الأحزاب الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأكدوا أن الراحل عاش عمره كله وفيًا لقضايا مصر، منحازًا لشعبها، مؤمنًا بدولتها، عاشقًا لأرضها. لم يسعَ يومًا إلى مجد شخصي، بل ترك سيرته تمشي بين الناس في هدوء، شاهدة على إخلاصه ونبله ونقاء مقصده.

في البداية نعى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد أبرز رموز الدفاع عن الحقوق المصرية في مفاوضات طابا.

أكد رئيس الوفد في بيان له أن مصر فقدت برحيل الدكتور مفيد شهاب رمزًا وطنيًا وقامة قانونية رفيعة، ساهمت بعلمها وخبرتها في صياغة صفحات مضيئة من تاريخ الوطن، وكان مثالًا للعالم الجليل ورجل الدولة الذي جمع بين الفكر القانوني العميق والرؤية الوطنية الصادقة.

أشار" البدوي "إلى أن الفقيد ترك إرثًا علميًا وقانونيًا وسياسيًا كبيرًا، سيظل حاضرًا في وجدان الأجيال، لما قدمه من عطاء مخلص في خدمة مصر وقضاياها المصيرية، مؤكدًا أن مواقفه الوطنية ستبقى شاهدًا على إخلاصه وتفانيه.

وتقدم رئيس حزب الوفد بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

تقدم حزب التجمع، بقلوب يملؤها الحزن والأسى، بخالص العزاء إلى الشعب المصري كله في وفاة الراحل الكبير الدكتور مفيد شهاب، أحد الرموز الوطنية التي تركت أثرًا عميقًا في وجدان الوطن وفي مسيرة أجياله المتعاقبة.

وقال الحزب في بيان له: “لقد كان الفقيد مثالًا نادرًا للوطني الصادق، والعالم الجاد، والإنسان الذي آمن بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية لا تنتهي ، تتلمذ على يديه جيل كامل من شباب مصر، حين تولّى موقعه أمينًا عامًا لمنظمة الشباب الاشتراكي، فكان معلمًا وموجهًا، لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يزرع قيم الانتماء والالتزام، ويغرس في النفوس معنى العمل العام بوصفه فعل حب للوطن قبل أن يكون ممارسة سياسية”.

وتابع: وفي واحدة من أنصع لحظات التاريخ المصري الحديث، كان الدكتور مفيد شهاب حاضرًا في الصفوف الأولى، ضمن فريق الدفاع عن حق مصر في قضية تحكيم طابا، تلك المعركة القانونية التي أثبتت أن العقل والقانون لا يقلان قوة عن السلاح، وأن الإيمان بالحق هو الطريق الأصدق لاسترداده. لم يكن دوره مجرد مشاركة مهنية، بل كان تعبيرًا عن وعي وطني عميق، وانحياز كامل لتراب هذا الوطن وكرامته.

واستطرد: عاش الراحل عمره كله وفيًا لقضايا مصر، منحازًا لشعبها، مؤمنًا بدولتها، عاشقًا لأرضها. لم يسعَ يومًا إلى مجد شخصي، بل ترك سيرته تمشي بين الناس في هدوء، شاهدة على إخلاصه ونبله ونقاء مقصده.

وقال: إن حزب التجمع، وهو يودّع هذه القامة الوطنية الكبيرة، يؤكد أن ذكرى الدكتور مفيد شهاب ستظل حيّة في ضمير الوطن، وفي ذاكرة أجياله، نموذجًا للعالم الوطني، والسياسي الإنسان، والمصري الذي عاش كريمًا، ورحل تاركًا أثرًا لا يزول.

واختتم: رحم الله الفقيد، وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه، وكل أبناء الشعب المصري، الصبر والسلوان.

ونعى النائب ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى – وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى، وباسمه وباسم قيادات وأعضاء حزب الجيل الديمقراطى، الوزير الوطنى والفقيه القانونى الكبير الدكتور مفيد شهاب ، الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمى والوطنى والبرلمانى المشرف، تاركًا خلفه إرثًا رفيعًا من العمل العام والفكر القانونى الرصين.

وأضاف الشهابي في بيان له: لقد كان الفقيد الراحل رمزًا للعالم الجليل والأكاديمى المرموق، وأحد أعلام القانون الدولى فى مصر والعالم العربى، حيث أسهم إسهامات بارزة فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وترك بصمة واضحة فى مجالات القانون الدولى والدبلوماسية، وتخرج على يديه أجيال من العلماء والباحثين الذين يواصلون مسيرته العلمية المضيئة".

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ : كما قدّم للوطن خدمات جليلة فى مختلف المناصب التى تقلدها، فشغل منصب رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالى الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية، وكان نموذجًا للوزير الكفء وصاحب الأداء الرفيع، كما كان أحد أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا فى الدفاع عن حقوق مصر فى قضية طابا، وأسهم فى إعداد الرأى المصرى الرسمى فى قضية تيران وصنافير.

واستطرد: وقد حظى الراحل الكبير بمكانة رفيعة فى الأوساط العلمية والبرلمانية، فكان أستاذًا للقانون الدولى بجامعة القاهرة، ورئيسًا للجمعية المصرية للقانون الدولى، وحاصلًا على دكتوراه الدولة فى القانون الدولى من جامعة باريس، ونال العديد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية.

وأكد النائب ناجى الشهابى أنه تشرف بزمالة الفقيد فى عضوية مجلس الشورى، وبالتعامل معه عن قرب حين تولى منصب وزير الدولة للشئون البرلمانية، حيث كان قمة فى الأداء والممارسة، ومدرسة سياسية وبرلمانية عميقة، يتمتع بالحكمة والاتزان والخبرة الواسعة، ويُعلى دائمًا من مصلحة الوطن وسيادة القانون.

وقال إن رحيل الدكتور مفيد شهاب يمثل خسارة كبيرة لمصر وللعلم والقانون والعمل الوطنى، لكن سيرته العطرة وإسهاماته ستظل حاضرة فى ذاكرة الوطن وأجياله القادمة.

وتقدم النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.