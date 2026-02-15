قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات
توك شو

إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا

عادل نصار

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا سيستمر بالتوازي مع المفاوضات المرتقبة، مؤكداً أن هذا لا يتناقض مع المسار الدبلوماسي.

وأوضح الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حلفاء كييف الأوروبيين يعتبرون المفاوضات مهمة للغاية، لكنهم يرون أيضاً ضرورة استمرار الدعم العسكري، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين في أوروبا وأوكرانيا يفهمون هذا التوازن.

وأضاف الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، أن روسيا تحاول تحقيق مكاسب من المحادثات والمفاوضات أكثر مما قد تحققه بالقوة العسكرية، وهو ما أكده مفوض الاتحاد الأوروبي سابقاً، مشيراً إلى أن أوكرانيا مستعدة لمواجهة أي تصعيد محتمل إذا لم توقف روسيا العمليات العسكرية بشكل فعّال.

