مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي .. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على مواعيد تشغيل وسائل النقل العام، خاصة المترو والقطارات، في ظل التغييرات التي تطرأ سنويًا على جداول التشغيل لتتناسب مع طبيعة الشهر الكريم وأوقات الذروة المختلفة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الجهات المعنية على تيسير حركة تنقل المواطنين، سواء للموظفين أو الطلاب أو العاملين في الفترات المسائية، بما يضمن استمرار الخدمة بكفاءة طوال اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الآتي.

مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2026

أعلنت وزارة النقل عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2026، حيث تقرر أن تبدأ أولى الرحلات يوميًا في تمام الساعة 5:15 صباحًا بجميع خطوط المترو الثلاثة.

وتنطلق أولى الرحلات من المحطات الانتهائية بكل خط، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في ساعات الصباح المبكرة، خاصة العاملين والطلاب الذين يعتمدون على المترو كوسيلة رئيسية للتنقل داخل القاهرة الكبرى.

مواعيد آخر قطار مترو في رمضان 2026

حددت الوزارة مواعيد انطلاق آخر القطارات من المحطات الانتهائية لضمان استمرار الخدمة حتى أوقات متأخرة من الليل، وجاءت المواعيد على النحو الآتي.

في الخط الأول، ينطلق آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في تمام الساعة 12:15 صباحًا.

أما الخط الثاني، فيغادر آخر قطار من محطتي شبرا الخيمة والمنيب في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

وبالنسبة للخط الثالث، ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12:07 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من محطة الكيت كات في تمام الساعة 12:38 صباحًا.

مواعيد المحطات التبادلية بين خطوط المترو

حرصت وزارة النقل على تنظيم مواعيد التقاء القطارات في المحطات التبادلية، لضمان سهولة انتقال الركاب بين الخطوط المختلفة والوصول إلى وجهاتهم النهائية دون معوقات.

في محطة أنور السادات، يتم التقاء آخر قطار بين الخط الأول والخط الثاني في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

وفي محطة جمال عبد الناصر، يتم الربط بين الخط الأول والخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

أما في محطة العتبة، فيتم التقاء الخط الثاني مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

مواعيد القطارات في رمضان 2026 بعد التعديل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال تعديلات على مواعيد عدد من القطارات خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على الركاب ومواكبة طبيعة التشغيل خلال الشهر الكريم.

ويبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، مع بداية الشهر الكريم، حيث جاءت أبرز التعديلات على النحو الآتي.

تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة القاهرة المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 925 مكيف القاهرة طنطا، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 18: 45 ويصل إلى طنطا الساعة 20:10.

وتقرر إضافة مقرر وقوف لقطار رقم 297 إكسبريس طنطا المنصورة بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب.

وفيما يتعلق بقطارات الركاب، تم تعديل ميعاد قطار رقم 268 المنصورة طنطا، ليقوم الساعة 13:25 ويصل طنطا الساعة 14:55.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 59 طنطا المنصورة، ليقوم الساعة 13:30 ويصل الساعة 15: 05.

وشملت التعديلات أيضًا قطار رقم 1915 سياحي القاهرة المنصورة، حيث يقوم الساعة 15:20 ويصل الساعة 17:40.

وفي خط الإسكندرية المنصورة، تم تعديل ميعاد قطار رقم 586 / 587 مكيف، ليقوم من الإسكندرية الساعة 14:20 ويصل المنصورة الساعة 17:30.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 63 طنطا المنصورة، ليقوم الساعة 15:50 ويصل الساعة 17:20.

وفيما يخص خطوط الصعيد، تم تعديل ميعاد قطار رقم 134 ركاب الجيزة الفيوم، ليقوم الساعة 12:05 ويصل الفيوم الساعة 15:00.

وكذلك تعديل ميعاد قطار رقم 147 الفيوم الجيزة، ليقوم الساعة 13: 30 ويصل الساعة 16:00.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 145 الفيوم الواسطى، ليقوم الساعة 20: 35 ويصل الساعة 21:30.

قرارات إضافية بشأن تشغيل القطارات

ضمن الإجراءات الآتية، تقرر إيقاف تشغيل القطارين رقم 2026 / 2027 تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، على أن يتم إعادة تشغيلهما وفق الجداول الأصلية بعد انتهاء الشهر الكريم وصدور التعليمات الجديدة.

وأكدت الهيئة أن جميع القطارات التي تم تعديل مواعيدها ستعود إلى جداولها الأصلية المعمول بها حاليًا فور انتهاء شهر رمضان، بما يضمن استقرار منظومة التشغيل بعد انتهاء الموسم.

تنظيم الحركة وتخفيف الزحام خلال رمضان

تعكس هذه التعديلات حرص الجهات المسؤولة على تنظيم حركة النقل العام خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الحياة اليومية التي تختلف بشكل واضح خلال هذا الشهر، سواء من حيث مواعيد العمل أو أوقات الذروة، خاصة في فترات ما قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح.

ويعتمد ملايين المواطنين على المترو والقطارات بشكل يومي، ما يجعل الإعلان المبكر عن المواعيد الجديدة أمرًا ضروريًا لتجنب الازدحام وضمان سهولة التنقل.