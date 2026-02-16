قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي

مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
عبد الفتاح تركي

مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي .. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على مواعيد تشغيل وسائل النقل العام، خاصة المترو والقطارات، في ظل التغييرات التي تطرأ سنويًا على جداول التشغيل لتتناسب مع طبيعة الشهر الكريم وأوقات الذروة المختلفة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الجهات المعنية على تيسير حركة تنقل المواطنين، سواء للموظفين أو الطلاب أو العاملين في الفترات المسائية، بما يضمن استمرار الخدمة بكفاءة طوال اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الآتي.

واقرأ أيضًا:

مترو الأنفاق

مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2026

أعلنت وزارة النقل عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2026، حيث تقرر أن تبدأ أولى الرحلات يوميًا في تمام الساعة 5:15 صباحًا بجميع خطوط المترو الثلاثة.

وتنطلق أولى الرحلات من المحطات الانتهائية بكل خط، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في ساعات الصباح المبكرة، خاصة العاملين والطلاب الذين يعتمدون على المترو كوسيلة رئيسية للتنقل داخل القاهرة الكبرى.

مواعيد آخر قطار مترو في رمضان 2026

حددت الوزارة مواعيد انطلاق آخر القطارات من المحطات الانتهائية لضمان استمرار الخدمة حتى أوقات متأخرة من الليل، وجاءت المواعيد على النحو الآتي.

في الخط الأول، ينطلق آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في تمام الساعة 12:15 صباحًا.

أما الخط الثاني، فيغادر آخر قطار من محطتي شبرا الخيمة والمنيب في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

وبالنسبة للخط الثالث، ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12:07 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من محطة الكيت كات في تمام الساعة 12:38 صباحًا.

مترو الأنفاق

مواعيد المحطات التبادلية بين خطوط المترو

حرصت وزارة النقل على تنظيم مواعيد التقاء القطارات في المحطات التبادلية، لضمان سهولة انتقال الركاب بين الخطوط المختلفة والوصول إلى وجهاتهم النهائية دون معوقات.

في محطة أنور السادات، يتم التقاء آخر قطار بين الخط الأول والخط الثاني في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

وفي محطة جمال عبد الناصر، يتم الربط بين الخط الأول والخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

أما في محطة العتبة، فيتم التقاء الخط الثاني مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

مواعيد القطارات في رمضان 2026 بعد التعديل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال تعديلات على مواعيد عدد من القطارات خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على الركاب ومواكبة طبيعة التشغيل خلال الشهر الكريم.

ويبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، مع بداية الشهر الكريم، حيث جاءت أبرز التعديلات على النحو الآتي.

تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة القاهرة المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 925 مكيف القاهرة طنطا، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 18: 45 ويصل إلى طنطا الساعة 20:10.

وتقرر إضافة مقرر وقوف لقطار رقم 297 إكسبريس طنطا المنصورة بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب.

وفيما يتعلق بقطارات الركاب، تم تعديل ميعاد قطار رقم 268 المنصورة طنطا، ليقوم الساعة 13:25 ويصل طنطا الساعة 14:55.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 59 طنطا المنصورة، ليقوم الساعة 13:30 ويصل الساعة 15: 05.

وشملت التعديلات أيضًا قطار رقم 1915 سياحي القاهرة المنصورة، حيث يقوم الساعة 15:20 ويصل الساعة 17:40.

وفي خط الإسكندرية المنصورة، تم تعديل ميعاد قطار رقم 586 / 587 مكيف، ليقوم من الإسكندرية الساعة 14:20 ويصل المنصورة الساعة 17:30.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 63 طنطا المنصورة، ليقوم الساعة 15:50 ويصل الساعة 17:20.

وفيما يخص خطوط الصعيد، تم تعديل ميعاد قطار رقم 134 ركاب الجيزة الفيوم، ليقوم الساعة 12:05 ويصل الفيوم الساعة 15:00.

وكذلك تعديل ميعاد قطار رقم 147 الفيوم الجيزة، ليقوم الساعة 13: 30 ويصل الساعة 16:00.

كما تم تعديل ميعاد قطار رقم 145 الفيوم الواسطى، ليقوم الساعة 20: 35 ويصل الساعة 21:30.

مترو الأنفاق

قرارات إضافية بشأن تشغيل القطارات

ضمن الإجراءات الآتية، تقرر إيقاف تشغيل القطارين رقم 2026 / 2027 تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، على أن يتم إعادة تشغيلهما وفق الجداول الأصلية بعد انتهاء الشهر الكريم وصدور التعليمات الجديدة.

وأكدت الهيئة أن جميع القطارات التي تم تعديل مواعيدها ستعود إلى جداولها الأصلية المعمول بها حاليًا فور انتهاء شهر رمضان، بما يضمن استقرار منظومة التشغيل بعد انتهاء الموسم.

تنظيم الحركة وتخفيف الزحام خلال رمضان

تعكس هذه التعديلات حرص الجهات المسؤولة على تنظيم حركة النقل العام خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الحياة اليومية التي تختلف بشكل واضح خلال هذا الشهر، سواء من حيث مواعيد العمل أو أوقات الذروة، خاصة في فترات ما قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح.

أول فتاة تقود قطارات مترو الأنفاق بمصر

ويعتمد ملايين المواطنين على المترو والقطارات بشكل يومي، ما يجعل الإعلان المبكر عن المواعيد الجديدة أمرًا ضروريًا لتجنب الازدحام وضمان سهولة التنقل.

مواعيد المترو مواعيد المترو رمضان مواعيد المترو رمضان 2026 مواعيد القطارات في رمضان 2026 آخر قطار مترو رمضان مواعيد مترو الأنفاق اليوم مواعيد القطارات بعد التعديل مواعيد مترو الخط الأول والثاني والثالث مواعيد القطارات القاهرة طنطا المنصورة جدول القطارات رمضان 2026 مواعيد مترو القاهرة رمضان تعديل مواعيد القطارات في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد