كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي
سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك
هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور

مرسيدس AMG GLC 53 موديل 2027
صبري طلبه

كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الجديدة من AMG GLC 53 موديل 2027، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ويأتي الطراز الجديد ليجمع بين الطابع الفاخر، مع متطلبات الأداء المرتفعة بتوقيع قسم AMG. 

تصميم مرسيدس AMG GLC 53 موديل 2027

يحمل التصميم الخارجي للسيارة سمات واضحة تعكس توجهها الرياضي مع الطابع الفاخر، بدءاً من الشبكة الأمامية الكبيرة ذات الشكل الهجومي، مروراً بالمصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED ذات الخطوط الحادة، وصولاً إلى فتحات التهوية المعززة في الصادم الأمامي.

وتظهر في الناحية الخلفية للسيارة، منظومة العادم الرباعية بشكل مزدوج، إلى جانب جناح خلفي يعزز المظهر الرياضي للسيارة.

كما زُودت بفتحة سقف بانورامية، ومرايا جانبية تتضمن إشارات انعطاف مدمجة، إضافة إلى مجموعة من الحساسات الخارجية التي تدعم أنظمة القيادة والمساعدة.

أنظمة ديناميكية تعزز التحكم والثبات

تعتمد مرسيدس AMG GLC 53 على منظومة توجيه متغيرة بـ 3 مراحل طورتها AMG، تهدف إلى تحسين دقة الاستجابة بحسب سرعة السيارة وظروف القيادة.

كما حصلت على نظام تعليق متوائم AMG Ride Control، الذي يتيح التوازن بين الصلابة الرياضية والراحة اليومية عبر إعدادات قابلة للتعديل، وينقل نظام الدفع الرباعي AMG Performance 4MATIC القوة إلى العجلات الأربع بصورة متغيرة، ما يعزز التماسك عند الانطلاق والتسارع على الطرق المختلفة.

محرك مرسيدس AMG GLC 53 موديل 2027

تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مزود بشاحن توربيني للعادم وضاغط كهربائي، وتبلغ القوة الإجمالية 330 كيلووات، ما يعادل 449 حصاناً، بينما يتكامل النظام مع تقنية هجينة خفيفة تتضمن مولد تشغيل في ناقل الحركة، يوفر دفعة إضافية مؤقتة تبلغ 17 كيلووات وعزم 205 نيوتن متر عند الحاجة.

تسارع وأداء مرسيدس AMG GLC 53 موديل 2027

تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي AMG Speedshift TCT 9G، الذي يوفر تبديلات سريعة تتماشى مع طبيعة السيارة، وتبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 250 كيلومتراً في الساعة، في حين تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثانية.

