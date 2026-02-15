أسعار ومواصفات نيسان باثفايندر 2026 في السعودية

تواصل نيسان تعزيز موقعها في سوق السيارات السعودي من خلال طراز باثفايندر موديل 2026، الذي يُعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ضمن فئة الـ SUV.

أبعاد وتصميم نيسان باثفايندر

يبلغ طول السيارة نحو 5,004 مم، مع عرض يصل إلى 1,978 مم وارتفاع قدره 1,802 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,900 مم، كما يتراوح وزنها دون ركاب بين 2,100 و2,109 كجم بحسب الفئة ونظام الدفع، وتحصل السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED في المصابيح الأمامية والخلفية.

نيسان باثفايندر

محرك نيسان باثفايندر

تعتمد باثفايندر على محرك بنزين بسعة 3.5 لتر مكوّن من 6 أسطوانات، ينتج قوة تبلغ 271 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 340 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من تسع سرعات، مع توفر خيارين لنظام القيادة بين الجر الأمامي أو الدفع الرباعي.

مقصورة وتجهيزات نيسان باثفايندر

توفر باثفايندر شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم الاقتران بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، مع دعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، وتأتي لوحة العدادات بشاشة قياس 7 أو 9 بوصات حسب الفئة، فيما يعمل نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، وتضم المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق تحكم مستقلة مع فتحات للصفين الثاني والثالث، إضافة إلى مرآة داخلية ذات تعتيم تلقائي.

أنظمة أمان نيسان باثفايندر

تزود السيارة بحزمة من أنظمة السلامة تشمل ثماني وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ووسائد للركبة، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، ونظام منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

نيسان باثفايندر

كما تتضمن التجهيزات مثبت سرعة مساعد، ونظام دعم صعود المرتفعات، ومساعد هبوط المنحدرات في فئات الدفع الرباعي، وتدعم عملية الركن عبر حساسات خلفية وكاميرا رؤية خلفية، إضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، مع خاصية الدخول الذكي وتشغيل المحرك بضغطة زر.

أسعار نيسان باثفايندر 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار الفئة S بنظام الدفع الأمامي من 164,500 ريال، بينما ترتفع إلى 179,500 ريال لفئة S المزودة بالدفع الرباعي، وتقدم فئة SV ذات الدفع الأمامي عند 190,500 ريال، مقابل 204,700 ريال لنسخة الدفع الرباعي منها، أما فئة SL فتتوفر بسعر 225,500 ريال، ويصل سعر فئة SL بالدفع الرباعي 224,500 ريال.