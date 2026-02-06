قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

نيسان وإنفينيتي
نيسان وإنفينيتي
عزة عاطف

استغلت شركة “نيسان” فعاليات معرض الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات (NADA) لعام 2026 لتعلن عن استراتيجية توسعية طموحة تستهدف رفع مبيعاتها السنوية إلى 1,000,000 وحدة بحلول نهاية عام 2027. 

ويعد هذا الهدف قفزة نوعية مقارنة بمبيعات العام الماضي التي توقفت عند 873,307 وحدات، حيث تعول الشركة بشكل أساسي على تنويع محفظة سياراتها والتركيز على الفئات الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية.

عودة الشاسيه المستقل وهوية "إكستيرا" الجديدة

تعتزم نيسان وذراعها الفاخرة "إنفينيتي" إطلاق 5 طرازات جديدة كلياً تعتمد على هيكل "الشاسيه المستقل" (Body-on-Frame)، وهو التصميم المفضل لعشاق الطرق الوعرة لقوته ومتانته. 

وتتضمن القائمة عودة مرتقبة لسيارة "إكستيرا" (Xterra) التي تتمتع بشعبية تاريخية جارفة، بالإضافة إلى طراز "باثفايندر" (Pathfinder) بنسخته المخصصة للمهام الشاقة، وشاحنة “فرونتير” المطورة. 

كما ستشمل الخطة طرازين فاخرين لعلامة إنفينيتي يجمعان بين الفخامة والقدرة الفائقة على عبور التضاريس الصعبة.

مصير "ألتيما" ومستقبل سيارات السيدان

رغم هذا التركيز المكثف على سيارات الدفع الرباعي والشاحنات، أشارت التقارير المسربة من المعرض إلى أن سيارة "ألتيما" الشهيرة ستستمر في خطوط الإنتاج حتى صيف عام 2027 على الأقل. 

ويعكس هذا القرار رغبة نيسان في الحفاظ على حصتها في سوق سيارات "السيدان" متوسطة الحجم، بالتوازي مع التحول التدريجي نحو المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية نيسان لتقديم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين القوة والابتكار التقني لعام 2026. 

