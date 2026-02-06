قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت

طقس
طقس
عادل نصار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 7 فبراير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، مائل للحرارة جنوبًا، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك سُحُب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة 

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا السبت، كالتالي:

الطقس في القاهرة
العظمى: 27 درجة.
الصغرى: 19 درجة.
 

الطقس في الإسكندرية
العظمى: 26 درجة.
الصغرى: 16 درجة.
 

الطقس في مطروح
العظمى: 25 درجة.
الصغرى: 15 درجة.
 

الطقس في سوهاج
العظمى: 30 درجة.
الصغرى: 14 درجة.
 

الطقس في قنا
العظمى: 31 درجة.
الصغرى: 13 درجة.
 

الطقس في أسوان
العظمى: 31 درجة.
الصغرى: 14 درجة.

