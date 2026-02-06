قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن القوة الذهنية تمثل الفارق الذي يميز لاعبي النخبة عن غيرهم، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة ليفربول- حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم-، واصفا هذه المباراة بأنها واحدة من بين “الأصعب خارج أرضه”.

وقبل رحلة الأحد إلى ملعب أنفيلد؛ يدخل السيتي، المباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر؛ بعدما فشل في استغلال تعثر المتصدر، وإهداره عدة نقاط أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث فاز السيتي مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات في الدوري.

وشدد جوارديولا على أن الموهبة الفطرية وحدها لا تكفي عند اللعب على أعلى مستوى، لا سيما في المباريات الكبيرة.

وقال جوارديولا، للصحفيين، اليوم الجمعة: “حاولت تحليل طريقة لعبهم مؤخرا.. وما ينبغي علينا فعله، وما إذا كنا بحاجة إلى تعديل شيء ما.. لكنه ملعب أنفيلد، والمراحل والمباريات الكبيرة دائما ما تحتاج إلى شخصيات بارزة”.

وواصل: “قلت عدة مرات إن الأمر لا يتعلق بمهارات اللاعبين في البطولات المحلية الكبرى، المهارات موجودة في الأندية الكبرى، لا أعرف لاعبا واحدا غير جيد بما يكفي للعب في الأندية الكبيرة؛ الأمر يتعلق بكيفية أدائك في المباريات”.

واستطرد: "كيفية أداءك خلال المراحل الأخيرة في البطولات الكبيرة؛ هو ما يحدد هويتك كلاعب، عقلية لاعبيك تحدد مصير الأندية الكبرى".

وفي رده على سؤال بشأن: ما إذا كان ملعب أنفيلد يمثل الاختبار الأصعب للفرق الزائرة؟؛ كان المدرب الإسباني واضحا بشدة، رغم معاناة ليفربول هذا الموسم.

ويحتل حامل اللقب، المركز السادس، متأخرا بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي؛ بعدما حقق انتصارا واحدا في آخر 6 مباريات.

وقال جوارديولا: “نعم، دائما ما يكون منافسا وملعبا صعبا، خاصة في ظل جودة اللاعبين والمدربين.. نعم، كان الأمر صعبا”.

واختتم تصريحاته: "لا يزال فريقا استثنائيا.. يملك ليفربول مدربا من الطراز الأول، وفريق استثنائي بلا شك.. وتظل اللحظات والمواسم كما هي؛ لذلك يظل فريقا جيدا دائما".

جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

تطبيقات المراهنات

حجب تطبيقات المراهنات رسميا.. القصة الكاملة لحجم الخسائر وأعداد المستخدمين

روبلوكس

الأطفال والتكنولوجيا بلا ضوابط.. لماذا تم حجب روبلوكس وماذا يناقش البرلمان؟

مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. بين النص والتطبيق

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد