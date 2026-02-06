مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن القوة الذهنية تمثل الفارق الذي يميز لاعبي النخبة عن غيرهم، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة ليفربول- حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم-، واصفا هذه المباراة بأنها واحدة من بين “الأصعب خارج أرضه”.

وقبل رحلة الأحد إلى ملعب أنفيلد؛ يدخل السيتي، المباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر؛ بعدما فشل في استغلال تعثر المتصدر، وإهداره عدة نقاط أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث فاز السيتي مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات في الدوري.

وشدد جوارديولا على أن الموهبة الفطرية وحدها لا تكفي عند اللعب على أعلى مستوى، لا سيما في المباريات الكبيرة.

وقال جوارديولا، للصحفيين، اليوم الجمعة: “حاولت تحليل طريقة لعبهم مؤخرا.. وما ينبغي علينا فعله، وما إذا كنا بحاجة إلى تعديل شيء ما.. لكنه ملعب أنفيلد، والمراحل والمباريات الكبيرة دائما ما تحتاج إلى شخصيات بارزة”.

وواصل: “قلت عدة مرات إن الأمر لا يتعلق بمهارات اللاعبين في البطولات المحلية الكبرى، المهارات موجودة في الأندية الكبرى، لا أعرف لاعبا واحدا غير جيد بما يكفي للعب في الأندية الكبيرة؛ الأمر يتعلق بكيفية أدائك في المباريات”.

واستطرد: "كيفية أداءك خلال المراحل الأخيرة في البطولات الكبيرة؛ هو ما يحدد هويتك كلاعب، عقلية لاعبيك تحدد مصير الأندية الكبرى".

وفي رده على سؤال بشأن: ما إذا كان ملعب أنفيلد يمثل الاختبار الأصعب للفرق الزائرة؟؛ كان المدرب الإسباني واضحا بشدة، رغم معاناة ليفربول هذا الموسم.

ويحتل حامل اللقب، المركز السادس، متأخرا بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي؛ بعدما حقق انتصارا واحدا في آخر 6 مباريات.

وقال جوارديولا: “نعم، دائما ما يكون منافسا وملعبا صعبا، خاصة في ظل جودة اللاعبين والمدربين.. نعم، كان الأمر صعبا”.

واختتم تصريحاته: "لا يزال فريقا استثنائيا.. يملك ليفربول مدربا من الطراز الأول، وفريق استثنائي بلا شك.. وتظل اللحظات والمواسم كما هي؛ لذلك يظل فريقا جيدا دائما".