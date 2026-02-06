شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

كشفت شبكة «CBS» الأمريكية عن معلومات جديدة وردت في تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تتعلق بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة في السجن ليلة وفاة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين عام 2019.



ووفقًا للوثائق التي أُفرج عنها مؤخرًا، لاحظ المحققون ظهور شخص يرتدي ملابس برتقالية اللون يصعد الدرج المؤدي إلى الطابق المعزول الذي تقع فيه زنزانة إبستين، وذلك في حوالي الساعة 10:39 مساءً يوم 9 أغسطس 2019.



وأظهرت تسجيلات المراقبة ظلًا غير واضح لشخص بملابس برتقالية، رجّحت وزارة العدل أن يكون لسجين برفقة أحد الحراس. كما وصف سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي اللقطة المصورة بأنها «غير واضحة»، مشيرًا إلى أنها «ربما تعود لسجين».



وأشار تقرير المفتش العام إلى أن الشخص الظاهر في التسجيل كان يحمل ملابس أو أغطية سرير برتقالية اللون، وتم تعريفه في التقرير النهائي على أنه «موظف سجن مجهول الهوية».



وأكدت شبكة «CBS» أن هذه الواقعة المتعلقة بظهور شخص بملابس برتقالية بالقرب من زنزانة إبستين لم تكن معروفة للرأي العام من قبل.



يُذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد وجهت إلى جيفري إبستين عام 2019 تهمًا تتعلق بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا داخل زنزانته، في واقعة خلص التحقيق الرسمي إلى تصنيفها كحالة انتحار.