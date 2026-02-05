تحقيق بفضيحة إبستين.. ترامب يدافع عن كلينتون ويستشهد بتصريح من 10 سنوات

أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن انزعاجه من التحقيق الجاري مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والذي يُجرى في إطار تحقيق لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب في ملفات تتعلق بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.

وقال ترامب للمذيع توم ياماس في برنامج "أخبار إن بي سي المسائية": "يزعجني أن أحدهم يلاحق بيل كلينتون. أنا معجب ببيل كلينتون، وما زلت كذلك".

وتابع: "أعجبتني طريقته في التعامل معي. شعرت أنه يفهمني ويتفهمني". وأضاف، في إشارة إلى الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام 2016: "هو من قال عبارته الشهيرة: "لا تترشح ضد ترامب عندما يكون هناك 18 مرشحًا".

وأضاف الرئيس ترامب، في إشارة إلى منافسته في انتخابات 2016 ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: "وقد سخرت منه هيلاري نوعًا ما".

ووافق آل كلينتون، يوم الثلاثاء، على الشروط التي بموجبها سيدليان بشهادتهما أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب في تحقيقها بشأن قضية إبستين.

وصرح رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر في بيان له، أن الرئيس الأسبق سيمثل أمام اللجنة في 27 فبراير، بينما ستدلي هيلاري كلينتون بشهادتها في 26 فبراير وقد وافق الزوجان على تسجيل شهادتهما بالفيديو وكتابتها.

وقال ترامب لصحيفة "ذا هيل" خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع مشروع قانون في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الوضع "مؤسف".

وأضاف: "لطالما أعجبت به. أما هي؟ نعم. إنها امرأة كفؤة للغاية، وتجيد المناظرة أكثر من بعض الآخرين، أؤكد لكم ذلك. كانت أذكى، امرأة ذكية للغاية".

وتابع: "أكره رؤية ذلك من نواحٍ عديدة. لكن عندما أنظر إلى نفسي، أجد أنهم استهدفوني. أرادوا سجني مدى الحياة، واتضح أنني بريء"، في إشارة إلى تحقيقات سابقة ركزت عليه.