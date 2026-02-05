قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟
تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر
ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان

وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر
وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر
ناصر السيد

فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على ستة أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان، وذلك عقب زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إلى الحدود السودانية التشادية.

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل وصول منظمات الإغاثة بعد أن شهدت بنفسها الأزمة الإنسانية على الحدود السودانية التشادية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها إن هذه العقوبات تدعم مساعي المملكة المتحدة الأوسع نطاقًا لـ"تفكيك آلة الحرب السودانية"، ما يزيد الضغط الدولي قبيل رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح البيان أنه اعتبارًا من اليوم (الخميس 5 فبراير)، فرضت المملكة المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على ستة أفراد يُشتبه في ارتكابهم فظائع في الحرب في السودان، أو في تأجيج الصراع من خلال تزويدهم بالمرتزقة والمعدات العسكرية.

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، عن هذه الإجراءات عقب زيارتها للحدود السودانية في تشاد، حيث التقت لاجئين فروا من العنف، بمن فيهم نساء وفتيات وقعن ضحايا اعتداءات جنسية واغتصاب على أيدي الفصائل المتحاربة.

تستهدف العقوبات البريطانية الجديدة كبار القادة في كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، المشتبه في ارتكاب جنودها مجازر بحق المدنيين، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، بالإضافة إلى عدد من الأفراد المشتبه في تجنيدهم مقاتلين أجانب للمشاركة في النزاع، أو تسهيلهم شراء معدات عسكرية.

عند معبر أدري الحدودي، التقت وزيرة الخارجية البريطانية بنساء قُتل أطفالهن على يد ميليشيات متجولة، ونساء تعرضن للاغتصاب وتُركْنَ للموت.

كما التقت بعاملين في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية، والذين يحاولون إيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى ملايين السودانيين النازحين من ديارهم.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن السودان لا يُمثّل أسوأ أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل يُعدّ من أسوأ الأزمات في القرن الحالي، حيث نزح 9.3 مليون شخص داخل السودان، ولجأ 4.3 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول مثل تشاد، ويعاني أكثر من 21 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

تأجيج الحرب في السودان الحرب في السودان الحدود السودانية التشادية إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

فاركو

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود وفاركو بالدوري

جيسوس

إلغاء مؤتمر جيسوس قبل مباراة اتحاد جدة والنصر غدا الجمعة في دوري روشن السعودي

معلول وبنتايج

"مش بتوع مشاكل ولا لقطة".. عمرو الدرديري يختار أفضل 4 محترفين في تاريخ الكرة المصرية

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد