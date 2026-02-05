قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

منصة “روبلوكس”
منصة “روبلوكس”
لمياء الياسين

تحولت  العديد من المنصات الرقمية من مجرد وسائل للترفيه ولقضاء بعض أوقات الفراغ إلى أدوات تقوم بالسيطرة النفسية والجسدية وذلك على عقول العديد من الصغار والمراهقين.

ومع التطور الهائل في تقنيات "السوشيال ميديا" والواقع الافتراضي في عام 2026، قد برزت العديد من التحديات الجديدة والتي تتجاوز مجرد الإدمان السلوكي، لتصل إلى العديد من التهديدات المباشرة لتسجل العديد من الدول لبعض الحوادث المأساوية التي ارتبطت بتنفيذ تحديات “انتحارية”

منصة “روبلوكس”

تتصدر منصة روبلوكس قائمة أشهر الألعاب الإلكترونية والتي قد تستهدف العديد من الأطفال عالمياً، وذلك بفضل قدرتها على منح المستخدمين لحرية إنشاء عوالمهم الخاصة والتفاعل مع ملايين اللاعبين الآخرين إلا أنها تحمل في طياتها العديد من المخاطر النفسية والسلوكية بالغة الخطورة، وتسمح بالتواصل المباشر مع غرباء مما قد يفتح الباب أمام المتربصين لاستدراج الأطفال للعديد من المواقف الخطيرة أو للمحادثات الغير لائقة و استغلال براءة الأطفال من خلال وعود بمكافآت افتراضية وهمية لتزيد من ساعات الإدمان، وهو ما دفع بعض الدول إلى المطالبة بحجبها أو فرض قيود صارمة للوصول إليها

منصة “روبلوكس”

لعبة الحوت الأزرق

تعد  الأكثر رعباً في تاريخ الألعاب الإلكترونية القاتلة، فهي تعتمد على سلسلة من 50 تحدياً تدريجياً وتستهدف الأطفال والمراهقين في عمر بين 12 و16 عاماً. وقد اعترف مبتكرها وهو شاب روسي، بأنه قد صممت للتخلص من النفايات البيولوجية على حد وصفه،

"بوكيمون جو" والواقع المعزز

 تمثل لعبة بوكيمون جو خطراً من نوع آخر فهي تعتمد على تقنية الواقع المعزز والتي تطلب من اللاعبين التنقل الفعلي في الشوارع والحدائق العامة وذلك لاصطياد الشخصيات الافتراضية.

لعبة مريم 

تستمد لعبة مريم إلهامها من حياة لفتاة صغيرة في القرن الثامن عشر في الشرق الأوسط، يمكنها التواصل باسلوب غامض مع الأشباح.

المنصات الرقمية الألعاب الإلكترونية أشهر الألعاب الإلكترونية محادثات الغير لائقة لعبة بوكيمون جو منصة روبلوكس الواقع الافتراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

منصة “روبلوكس”

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

الذكاء الاصطناعي

مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي فهل هي على وشك الانتهاء ؟

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD | تفاصيل

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد