الإدمان الرقمي.. كيف تحمي طفلك من خطر السوشيال ميديا

في عصر تتسارع فيه الرقمنة وتصبح الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، حذر المهندس محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، من المخاطر المتزايدة التي تهدد الصغار على منصات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الحارثي في حواره مع قناة «إكسترا نيوز» أن حماية الأطفال لم تعد مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية بين الأسرة والقوانين الدولية لضمان نمو آمن وسليم في بيئة رقمية متسارعة التطور.

وأوضح الحارثي أن المخاطر الرقمية لم تعد مقتصرة على مجتمع بعينه، بل أصبحت قضية عالمية تهدد الأطفال من سن عامين حتى مرحلة المراهقة.

وأشار إلى أن القيود الأخيرة على منصات مثل "روبلوكس" جاءت استجابة لتقارير أمنية دولية، تحذر من استغلال هذه المنصات في الابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي بالأطفال.

الإدمان الرقمي وتغيير السلوك

سلط الخبير الضوء على الإدمان الرقمي، مؤكدًا أنه ليس مجرد مصطلح مبالغ فيه، بل واقع مثبت علميًا. وأوضح أن التفاعل المستمر مع الشاشات يحفز إفراز "هرمونات السعادة" (الدوبامين) في دماغ الأطفال، مما يؤدي إلى تغيرات سلوكية تشمل زيادة العنف والتنمر، تشتت الانتباه وضعف التركيز الدراسي، والانغلاق الاجتماعي عن الأسرة والمجتمع المحيط.

تجارب دولية وقوانين صارمة

أشار الحارثي إلى أن دولًا مثل أستراليا وفرنسا بدأت تطبيق قوانين صارمة لحماية خصوصية الأطفال الرقمية، فيما تفرض أوروبا غرامات عالية على المنصات غير الملتزمة بمعايير الأمان. وأكد أن هذه الإجراءات ليست رد فعل متأخر، بل ضرورة حتمية لضمان حماية الأجيال القادمة.

الأسرة والدولة.. شراكة لا غنى عنها

وختم المهندس محمد الحارثي حديثه بالتأكيد على أن "المنصة الرقمية قد تصبح أقوى من الأسرة" في حال غياب الرقابة والوعي. وأوضح أن القوانين وحدها لن تكفي، مشددًا على أهمية إشراك الأطفال في أنشطة واقعية وتنمية مهاراتهم بعيدًا عن الشاشات، مع متابعة دقيقة لمحتوى ما يشاهدونه ويلعبونه لضمان نموهم في بيئة رقمية آمنة.