أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفاد مسؤولون صحيون بأن قصفاً بالدبابات وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، في قطاع غزة اليوم الأربعاء، في أحدث تصعيد للعنف يقوض الهدنة في القطاع.

وكان من بين القتلى مسعف هرع لتقديم المساعدة لضحايا غارة جوية على مدينة خان يونس جنوباً، قبل أن يُقتل في هجوم ثانٍ على الموقع نفسه، بحسب المسؤولين.


كما استهدفت غارات أخرى مدينة غزة شمالاً، حيث أفاد مسؤولون صحيون بارتقاء طفل رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر. وتأتي هذه الهجمات بعد ثلاثة أيام من إعادة إسرائيل فتح معبر غزة الحدودي الرئيسي مع مصر، في خطوة هامة ضمن الهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة.

زعم الجيش الإسرائيلي أنه شنّ هذه الغارات رداً على إطلاق مسلحين النار على القوات الإسرائيلية العاملة قرب خط الهدنة مع حماس.

وأضاف أن جندياً إسرائيلياً أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار، واصفاً ذلك بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

إعادة افتتاح رفح

أُبلغ مرضى فلسطينيون كانوا يستعدون لعبور معبر رفح الحدودي المفتوح حديثًا إلى مصر، أن إسرائيل قد
أجلت مرورهم عبر الحدود. وبعد ساعات قليلة، طُلب منهم الاستعداد مجددًا لعبور الحدود.

وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، المسؤولة عن إدارة الوصول إلى غزة، في بيان لها، أن معبر رفح لا يزال مفتوحًا، لكنها لم تتلقَّ تفاصيل التنسيق اللازمة من منظمة الصحة العالمية لتسهيل العبور.

ولاتزال الجهود جارية لإعادة فتح المعبر، وأن إسرائيل بررت إغلاقه بوجود مشاكل أمنية في منطقة رفح.

وكانت إعادة فتح المعبر أحد شروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، والذي شكّل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية مروعة 20 شهيدا رفح أطفال معبر غزة

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت

