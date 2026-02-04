أعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون عن تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 ضمن جوائز الفنون للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، فى احتفالية ضخمة الإثنين 9 فبراير.

من جانبه أكد الأديب محمد سلماوى أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء أن جائزة الاستحقاق الكبرى هى أكبر الجوائز السنوية التى تمنحها مؤسسة فاروق حسنى، وفى الوقت الذى تمنح بقية الجوائز للشباب كل فى مجال تخصصه على عمل فنى معين، فإن الجائزة الكبرى تذهب لرمز بارز من الرموز الثقافية على مجمل أعماله.

يحيي الفخراني

وأضاف: « الفنان الكبير يحيى الفخرانى يتربع بجدارة على عرش الفن التمثيلى على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وعلى خشبة المسرح، فهو واحد من أعمدة الفن المصرى والعربى، ويحظى بتاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود، كونه ممثل إستثنائى جمع بين العمق الأكاديمى والموهبة الفطرية والحضور الطاغى، فصنع مسيرة فنية متميزة حفلت بأدوار لا تنسى تنوعت ما بين إبن البلد والمثقف والخواجة، لكنها فى جميع الحالات ترسخت فى وجدان جمهوره العريض».

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026 بمركز الجزيرة للفنون فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.