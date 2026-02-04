أحمد كشك مفاجأة مسلسل أب ولكن في رمضان 2026

يواصل الفنان أحمد كشك مشاركته في السباق الرمضاني كل عام، حيث كشفت منصة «واتش إت» عن البوستر الرسمي لشخصيته ضمن أحداث مسلسل «أب ولكن»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد فراج فى رمضان 2026 .

ويقدم أحمد كشك خلال العمل شخصية المحامي «أمجد العطار»، في تجربة جديدة كليا عليه، سواء من حيث الشكل أو طبيعة الدور، إذ تحمل الشخصية أبعادا نفسية ودرامية مختلفة يقدم من خلالها شخصية جديدة عليه لم يقدمها فى مشواره الفنى من قبل ، وظهر من البوستر أن «أمجد العطار» ليس مجرد شخصية عابرة، بل عنصر مؤثر سيقلب موازين الأحداث ويغير مسار الصراع داخل المسلسل.

مسلسل «أب ولكن » ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المشوقة، ويضم نخبة من النجوم من بينهم محمد فراج وهاجر أحمد وأحمد كشك وركين سعد وابراهيم السمان وحجاج عبد العظيم ومحمد أبو داود وبسمة داوود وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف واخراج ياسمين أحمد كامل.