لن أصمت.. تعليق قوي من جوارديولا على ضحايا النزاعات حول العالم

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مواصلته استغلال منصبه كمدرب للنادي الإنجليزي، من أجل التحدث باسم ضحايا النزاعات وأعمال العنف في العالم.

وجاءت تصريحات جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وذلك بعد خمسة أيام من إعرابه عن دعمه للأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مشاركته في حفل خيري بمدينة برشلونة.

وقال جوارديولا للصحفيين: "لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت المعلومات أمام أعيننا بهذا الوضوح".

وأضاف: "الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا، وفي روسيا، وفي كل أنحاء العالم، في السودان، وفي كل مكان، ما الذي يحدث أمامنا؟ هل تريدون أن تروا ذلك؟ هذه مشكلاتنا كبشر".

وأشار إلى أنه على المجتمعات أن تعمل بشكل جماعي من أجل تحسين أوضاعها.

وتابع: "انظروا إلى ما حدث في الولايات المتحدة، قُتلت رينيه جود وأليكس بريتي، أخبروني كيف يمكنكم الدفاع عن ذلك".

وكان مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك أثار احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

واختتم: "عندما أرى الصور، أشعر بالأسف لأنها مؤلمة، ولهذا، في كل موقف يمكنني أن أساعد فيه بالتحدث من أجل مجتمع أفضل، سأحاول وسأكون حاضرا دائما، هذا من أجل أطفالي وعائلتي ومن أجلكم، لا يوجد مجتمع مثالي، ولا مكان مثالي، وأنا لست مثاليا، علينا أن نعمل لنكون أفضل".